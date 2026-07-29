В Україні розбився винищувач F-16: пілот катапультувався

Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Карина Приходько Редактор

Під час виконання бойового завдання 29 липня в Україні розбився винищувач F-16. Через це льотчик був змушений катапультуватися, його евакуювали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Аварія винищувача F-16

У Повітряних силах розповіли, що сьогодні було втрачено зв'язок із винищувачем F-16. Пілот виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника на одному з напрямків фронту. За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.

"Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Причини інциденту встановлюються.

Скриншот допису Повітряних сил

Як писали Новини.LIVE, нещодавно український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному бою. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що це свідчить про суттєве посилення оборонних можливостей України.

Також ми повідомляли, що українські техніки та пілоти вже опановують літаки Gripen. Київ розраховує у перспективі сформувати флот із 100-150 бойових літаків.