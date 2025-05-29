Безробіття в Україні пішло на спад - Державна служба зайнятості

Юлія Жовтяк, директорка Державної служби зайнятості



За аналітикою Державної служби зайнятості, минулого року в Україні було зареєстровано 600 тисяч безробітних, а вже у 2025 році цей показник зменшився до 100 тис осіб. А останні дані Нацбанку свідчать про те, що рівень безробіття в Україні складає 10%.

Про це Новини.LIVE розповіла Юлія Жовтяк, директорка Державної служби зайнятості.

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За словами Жовтяк, масштабне опитування 55 тисяч роботодавців, у яких працює 4,2 млн українців, свідчить про те, що цьогоріч 32% роботодавців планують піднімати зарплату. Більше 30-50% роботодавців готові брати на роботу українських захисників, ВПО та людей старшого віку.

"Українці шукають роботу. Серед топ-професій, то як і раніше, актуальними залишаються водії, електрозварювальники, швачки. Але нам так само потрібні продавці і зараз у нас великий попит на них. Як і на енергетиків, будівельників і всіх сфер професійно-технічного нахилу", — зазначила Жовтяк.

Також за її словами, якщо людина має інженерну спеціальність або ж спеціальність оператор станка ЧПУ, то наразі це дуже високооплачувана професія. І оскільки Україні після закінчення війни чекає масштабна відбудова, країні будуть потрібні професії технічного нахилу та інженерії.

Нагадаємо, з початку літа у Польщі змінюються умови, за якими роботодавці працевлаштовуватимуть іноземців. Нововведення торкнуться й українських громадян.

