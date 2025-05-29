Безработица в Украине пошла на спад - Государственная служба занятости

Юлия Жовтяк, директор Государственной службы занятости



За аналитикой Государственной службы занятости, в прошлом году в Украине было зарегистрировано 600 тысяч безработных, а уже в 2025 году этот показатель уменьшился до 100 тыс человек. А последние данные Нацбанка свидетельствуют о том, что уровень безработицы в Украине составляет 10%.

Об этом Новини.LIVE рассказала Юлия Жовтяк, директор Государственной службы занятости.

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По словам Жовтяк, масштабный опрос 55 тысяч работодателей, у которых работает 4,2 млн украинцев, свидетельствует о том, что в этом году 32% работодателей планируют поднимать зарплату. Более 30-50% работодателей готовы брать на работу украинских защитников, ВПЛ и людей старшего возраста.

"Украинцы ищут работу. Среди топ-профессий, то по-прежнему актуальными остаются водители, электросварщики, швеи. Но нам так же нужны продавцы и сейчас у нас большой спрос на них. Как и на энергетиков, строителей и всех сфер профессионально-технического уклона", — отметила Жовтяк.

Также по ее словам, если человек имеет инженерную специальность или специальность оператор станка ЧПУ, то сейчас это очень высокооплачиваемая профессия. И поскольку Украину после окончания войны ждет масштабное восстановление, стране будут нужны профессии технического наклона и инженерии.

Напомним, с начала лета в Польше меняются условия, по которым работодатели будут трудоустраивать иностранцев. Нововведения коснутся и украинских граждан.