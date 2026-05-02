Прогноз погоди в Україні на 2 травня 2026 року від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Тепла весняна погода.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 травня, надали синоптики. Стане значно тепліше: температура повітря подекуди підніметься до +18 °С. Щоправда, уночі ще можливі заморозки, а в низці регіонів пройдуть дощі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко.

Погода на 2 травня від Укргідрометцентру

В Україні переважатиме мінлива хмарність. Опади у вигляді невеликого дощу очікуються лише на півдні країни вдень. Передбачається вітер північно-східно напрямку з поривами 5–10 м/с.

Карта "Погода в Україні 2 травня 2026 року".

Уночі ще будуть заморозки 0...-3 °С. У південній частині температура повітря становитиме +1...+6 °С, проте на поверхні ґрунту теж будуть заморозки 0...-3 °С. Удень повітря прогріється до +10...+15 °С, а на крайньому заході країни — до +18 °С.

Прогноз погоди 2 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 2 травня денна температура повітря становитиме +9...+13 °С, а в західних областях — +12...+16 °С. Антициклон організує суху, переважно сонячну погоду на всі вихідні.

Карта дощів на 2 травня.

Невеликі дощі пройдуть у Чернівецькій та Херсонській областях, а також у Криму. Сильного вітру не буде.

Водночас вже 3 травня синоптик прогнозує ще більше тепло. Тоді вдень стовпчики термометрів показуватимуть +12...+17 °С, а на заході — +16...+22 °С.

