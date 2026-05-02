Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гідрометцентр прогнозує потепління в Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує потепління в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 06:25
Прогноз погоди в Україні на 2 травня 2026 року від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Тепла весняна погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 травня, надали синоптики. Стане значно тепліше: температура повітря подекуди підніметься до +18 °С. Щоправда, уночі ще можливі заморозки, а в низці регіонів пройдуть дощі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко

Погода на 2 травня від Укргідрометцентру

В Україні переважатиме мінлива хмарність. Опади у вигляді невеликого дощу очікуються лише на півдні країни вдень. Передбачається вітер північно-східно напрямку з поривами 5–10 м/с

Погода на 2 травня в Україні 2026 року
Карта "Погода в Україні 2 травня 2026 року". Фото: Укргідрометцентр

Уночі ще будуть заморозки 0...-3 °С. У південній частині температура повітря становитиме +1...+6 °С, проте на поверхні ґрунту теж будуть заморозки 0...-3 °С. Удень повітря прогріється до +10...+15 °С, а на крайньому заході країни — до +18 °С.

Прогноз погоди 2 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 2 травня денна температура повітря становитиме +9...+13 °С, а в західних областях — +12...+16 °С. Антициклон організує суху, переважно сонячну погоду на всі вихідні.

Читайте також:
Де в Україні будуть дощі 2 травня 2026 року
Карта дощів на 2 травня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Невеликі дощі пройдуть у Чернівецькій та Херсонській областях, а також у Криму. Сильного вітру не буде.

Водночас вже 3 травня синоптик прогнозує ще більше тепло. Тоді вдень стовпчики термометрів показуватимуть +12...+17 °С, а на заході — +16...+22 °С

Як писали Новини.LIVE, синоптик Іван Семиліт розповів, що на початку травня погода в Україні різко зміниться. За його прогнозом, заморозки, вітер та холод нарешті відступлять. Прийде потепління.

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр писав про прогноз погоди на травень. Буде прохолодніше за норму. Середня температура в останній місяць весни становитиме +12...+15 °С. 

погода весна прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації