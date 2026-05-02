Прогноз погоды в Украине на 2 мая 2026 года от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 мая, дали синоптики. Станет значительно теплее: температура воздуха местами поднимется до +18 °С. Правда, ночью еще возможны заморозки, а в ряде регионов пройдут дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко.

Погода на 2 мая от Укргидрометцентра

В Украине будет преобладать переменная облачность. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются только на юге страны днем. Предусматривается ветер северо-восточно направления с порывами 5–10 м/с.

Карта "Погода в Украине ​2 мая 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Ночью еще будут заморозки 0...-3 °С. В южной части температура воздуха составит +1...+6 °С, однако на поверхности почвы тоже будут заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +10...+15 °С, а на крайнем западе страны — до +18 °С.

Прогноз погоды 2 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что 2 мая дневная температура воздуха составит +9...+13 °С, а в западных областях — +12...+16 °С. Антициклон организует сухую, преимущественно солнечную погоду на все выходные.

Карта дождей на 2 мая. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Небольшие дожди пройдут в Черновицкой и Херсонской областях, а также в Крыму. Сильного ветра не будет.

В то же время уже 3 мая синоптик прогнозирует еще большее тепло. Тогда днем столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а на западе — +16...+22 °С.

