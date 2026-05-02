Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует потепление в Украине на сегодня

Гидрометцентр прогнозирует потепление в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 06:25
Прогноз погоды в Украине на 2 мая 2026 года от Укргидрометцентра и Наталки Диденко
Теплая весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 мая, дали синоптики. Станет значительно теплее: температура воздуха местами поднимется до +18 °С. Правда, ночью еще возможны заморозки, а в ряде регионов пройдут дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко.

Погода на 2 мая от Укргидрометцентра

В Украине будет преобладать переменная облачность. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются только на юге страны днем. Предусматривается ветер северо-восточно направления с порывами 5–10 м/с.

Погода в Украине 2 мая 2026 года
Карта "Погода в Украине ​2 мая 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Ночью еще будут заморозки 0...-3 °С. В южной части температура воздуха составит +1...+6 °С, однако на поверхности почвы тоже будут заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +10...+15 °С, а на крайнем западе страны — до +18 °С.

Прогноз погоды 2 мая от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что 2 мая дневная температура воздуха составит +9...+13 °С, а в западных областях — +12...+16 °С. Антициклон организует сухую, преимущественно солнечную погоду на все выходные.

Читайте также:
Где будут дожди в Украине 2 мая 2026 года
Карта дождей на 2 мая. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Небольшие дожди пройдут в Черновицкой и Херсонской областях, а также в Крыму. Сильного ветра не будет.

В то же время уже 3 мая синоптик прогнозирует еще большее тепло. Тогда днем столбики термометров будут показывать +12...+17 °С, а на западе — +16...+22 °С.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Иван Семилит рассказал, что в начале мая погода в Украине резко изменится. По его прогнозу, заморозки, ветер и холод наконец отступят. Придет потепление.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр писал о прогнозе погоды на май. Будет прохладнее нормы. Средняя температура в последний месяц весны составит +12...+15 °С.

погода весна прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации