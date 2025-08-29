Відео
Головна Новини дня В Україні "рашизм" офіційно став терміном на рівні закону

В Україні "рашизм" офіційно став терміном на рівні закону

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:25
Рашизм офіційно став терміном на рівні закону
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

В Україні "рашизм" офіційно став терміном на рівні закону. Відповідний документ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу" (законопроєкт №13273). Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.

У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: "війна за Незалежність України", "національна пам’ять", "історична антиукраїнська пропаганда", "злочини проти Українського народу".

Також закріплено визначення терміну "рашизм" як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.

Крім того, цей закон:

  • гарантує діяльність Українського інституту національної пам’яті; 
  • встановлює чіткі правила перейменування вулиць і закладів із "замороженням" назв на 10 років; 
  • відновлює механізм деколонізації, коли рішення можуть ухвалювати голови громад і ОВА у разі бездіяльності рад;
  • визнає відзнаки УНР та УГВР державними нагородами.

Таким чином, національна пам'ять вперше визначена як складова безпеки держави.

Закон
Скриншот закону/сайт ВРУ

Нещодавно в ОВА повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ чимало мешканців Одещини почали спілкуватись українською мовою.

Раніше ми писали про те, що з приводу переходу на українську думає Олег Філімонов.

Володимир Зеленський закон Україна війна в Україні Конституція України
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
