Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

В Україні "рашизм" офіційно став терміном на рівні закону. Відповідний документ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Реклама

Читайте також:

В Україні на рівні закону закріпили визначення терміну "рашизм"

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу" (законопроєкт №13273). Документ закріплює ключові принципи державної політики у сфері збереження історичної пам’яті та визначає її як складову національної безпеки.

У законі вперше на рівні держави визначено низку понять: "війна за Незалежність України", "національна пам’ять", "історична антиукраїнська пропаганда", "злочини проти Українського народу".

Також закріплено визначення терміну "рашизм" як гібридної тоталітарної ідеології, що поєднує російський шовінізм, імперіалізм та практики комунізму і нацизму.

Крім того, цей закон:

гарантує діяльність Українського інституту національної пам’яті;

встановлює чіткі правила перейменування вулиць і закладів із "замороженням" назв на 10 років;

відновлює механізм деколонізації, коли рішення можуть ухвалювати голови громад і ОВА у разі бездіяльності рад;

визнає відзнаки УНР та УГВР державними нагородами.

Таким чином, національна пам'ять вперше визначена як складова безпеки держави.

Скриншот закону/сайт ВРУ

Нещодавно в ОВА повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ чимало мешканців Одещини почали спілкуватись українською мовою.

Раніше ми писали про те, що з приводу переходу на українську думає Олег Філімонов.