Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине "рашизм" официально стал термином на уровне закона

В Украине "рашизм" официально стал термином на уровне закона

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:25
Рашизм официально стал термином на уровне закона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В Украине "рашизм" официально стал термином на уровне закона. Соответствующий документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Реклама
Читайте также:

В Украине на уровне закона закрепили определение термина "рашизм"

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа" (законопроект №13273). Документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере сохранения исторической памяти и определяет ее как составляющую национальной безопасности.

В законе впервые на уровне государства определен ряд понятий: "война за Независимость Украины", "национальная память", "историческая антиукраинская пропаганда", "преступления против Украинского народа".

Также закреплено определение термина "рашизм" как гибридной тоталитарной идеологии, сочетающей российский шовинизм, империализм и практики коммунизма и нацизма.

Кроме того, этот закон:

  • гарантирует деятельность Украинского института национальной памяти;
  • устанавливает четкие правила переименования улиц и учреждений с "замораживанием" названий на 10 лет;
  • восстанавливает механизм деколонизации, когда решение могут принимать главы общин и ОВА в случае бездействия советов;
  • признает награды УНР и УГВР государственными наградами.

Таким образом, национальная память впервые определена как составляющая безопасности государства.

Закон
Скриншот закона/сайт ВРУ

Недавно в ОВА сообщили, что после начала полномасштабного вторжения РФ многие жители Одесской области начали общаться на украинском языке.

Ранее мы писали о том, что по поводу перехода на украинский думает Олег Филимонов.

Владимир Зеленский закон Украина война в Украине Конституция Украины
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации