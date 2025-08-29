Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В Украине "рашизм" официально стал термином на уровне закона. Соответствующий документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа" (законопроект №13273). Документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере сохранения исторической памяти и определяет ее как составляющую национальной безопасности.

В законе впервые на уровне государства определен ряд понятий: "война за Независимость Украины", "национальная память", "историческая антиукраинская пропаганда", "преступления против Украинского народа".

Также закреплено определение термина "рашизм" как гибридной тоталитарной идеологии, сочетающей российский шовинизм, империализм и практики коммунизма и нацизма.

Кроме того, этот закон:

гарантирует деятельность Украинского института национальной памяти;

устанавливает четкие правила переименования улиц и учреждений с "замораживанием" названий на 10 лет;

восстанавливает механизм деколонизации, когда решение могут принимать главы общин и ОВА в случае бездействия советов;

признает награды УНР и УГВР государственными наградами.

Таким образом, национальная память впервые определена как составляющая безопасности государства.

Скриншот закона/сайт ВРУ

