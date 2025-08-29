В Украине "рашизм" официально стал термином на уровне закона
В Украине "рашизм" официально стал термином на уровне закона. Соответствующий документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
В Украине на уровне закона закрепили определение термина "рашизм"
Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа" (законопроект №13273). Документ закрепляет ключевые принципы государственной политики в сфере сохранения исторической памяти и определяет ее как составляющую национальной безопасности.
В законе впервые на уровне государства определен ряд понятий: "война за Независимость Украины", "национальная память", "историческая антиукраинская пропаганда", "преступления против Украинского народа".
Также закреплено определение термина "рашизм" как гибридной тоталитарной идеологии, сочетающей российский шовинизм, империализм и практики коммунизма и нацизма.
Кроме того, этот закон:
- гарантирует деятельность Украинского института национальной памяти;
- устанавливает четкие правила переименования улиц и учреждений с "замораживанием" названий на 10 лет;
- восстанавливает механизм деколонизации, когда решение могут принимать главы общин и ОВА в случае бездействия советов;
- признает награды УНР и УГВР государственными наградами.
Таким образом, национальная память впервые определена как составляющая безопасности государства.
