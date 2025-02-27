В Україні понад третину підприємств очолюють жінки – Держстат

Дівчина працює за комп'ютером. Фото: Pexels

В Україні частка жінок на керівних посадах підприємств та установ зросла. Станом на 2025 рік понад третина компаній мають жінок-директорів.

Державний комітет статистики України проаналізував зміни в управлінській структурі підприємств на тлі війни.

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В якому регіоні найбільша кількість жінок-керівниць на підприємствах

За регіональним розподілом найбільше жінок-керівниць працює в Києві — 41 000 очільниць підприємств, у Дніпропетровській області — понад 19 000, а в Одеській — понад 14 000.

Жінки домінують у керівництві закладів освіти, культури, охорони здоров’я та соціальних послуг. Зокрема, вони очолюють 99% дитячих садків та 93% бібліотек.

Також жінки займають провідні позиції у сфері споживчої кооперації (58,6%), державної влади (56,2%), місцевого самоврядування (52%), комунальних підприємств (79%), профспілок (62%) та кредитних спілок (54%).

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