В Украине более трети предприятий возглавляют женщины — Госстат

Девушка работает за компьютером. Фото: Pexels

В Украине доля женщин на руководящих должностях предприятий и учреждений выросла. По состоянию на 2025 год директора более трети компаний — женщины.

Государственный комитет статистики Украины проанализировал изменения в управленческой структуре предприятий на фоне войны.

Читайте также:

В каком регионе наибольшее количество женщин-руководителей на предприятиях

По региональному распределению, больше всего женщин-руководителей работают в Киеве — 41 000 предприятий, в Днепропетровской области — более 19 000, а в Одесской — более 14 000.

Женщины доминируют в руководстве учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальных услуг. В частности, они возглавляют 99% детских садов и 93% библиотек.

Также женщины занимают ведущие позиции в сфере потребительской кооперации (58,6%), государственной власти (56,2%), местного самоуправления (52%), коммунальных предприятий (79%), профсоюзов (62%) и кредитных союзов (54%).

Напомним, некоторые ФЛП могут получить крупные суммы штрафов в марте. Также ранее Новини.LIVE писали, как несовершеннолетние могут устроиться на работу.