В Україні помітили рідкісне природне явище — фото

Рідкісне природне явище у Кропивницькому. Фото: t.me/weukrainetv

Сьогодні вночі у небі декількох регіонах України помітили декілька рідкісних світлових стовпів. Найчастіше такі незвичні явища фіксують у холодну пору року.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У ніч проти 9 січня у Києві, Кропивницькому та Донецькій області зафіксували рідкісне оптичне явище, яке називають "світлові стовпи".

Світлові стопи над Києвом. Фото: t.me/k_dvizh

Світлові стопи над Києвом. Фото: t.me/k_dvizh

"Це світлові стовпи. Їх часто можна побачити в холодну пору року. Кристали льоду випаровуються при низькій температурі і являють собою туман, здатний відбивати вогні у вигляді колон", — публікують фото та дописи кияни.

Таке ж явище помітили у Кропивницькому. У небі над містом з’явилися одразу кілька сонячних стовпів, що утворили ліс.

Світловий ліс над Кропивницьким. Фото: t.me/weukrainetv

"У небі з’явилися одразу кілька світлових стовпів — один з найчастіших видів гало, яке виникає, коли сонячне світло відбивається від поверхонь найдрібніших крижаних кристалів з шестигранним перетином, завислих у повітрі", — пишуть очевидці.

Зазначається, що такі кристали утворюються у високих перистих хмарах, найчастіше в перисто-шаруватих. Світлові стовпи частіше спостерігаються в холодну пору року, адже за низьких температур крижані кристали утворюються й у нижчих шарах атмосфери.

Світловий стовп над Мирноградом Донецької області. Фото: місцеві пабліки

При формуванні сонячного стовпа світло відбивається або від верхньої або нижньої поверхні крижаної пластинки, або від торців або граней крижаного стрижня.

Нагадаємо, нещодавно у штаті Флорида (США) сталася дивовижна природна подія, яку змогли побачити сотні людей. Під час заходу сонця небо незвичайно змінилося, представивши два різні кольори.