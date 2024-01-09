В Украине заметили редкое природное явление — фото

Редкое природное явление в Кропивницком. Фото: t.me/weukrainetv

Сегодня ночью в небе в нескольких регионах Украины заметили несколько редких световых столбов. Чаще всего такие необычные явления фиксируют в холодное время года.

Об этом сообщают местные паблики.

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Световые столбы в небе над Украиной

В ночь на 9 января в Киеве, Кропивницком и Донецкой области зафиксировали редкое оптическое явление, которое называют "световые столбы".

Световые стопы над Киевом. Фото: t.me/k_dvizh

Световые стопы над Киевом. Фото: t.me/k_dvizh

"Это световые столбы. Их часто можно увидеть в холодное время года. Кристаллы льда улетучиваются при низкой температуре и представляют собой туман, способный отражать огни в виде колонн", — публикуют фото и сообщения киевляне.

Такое же явление было замечено в Кропивницком. В небе над городом появились сразу несколько солнечных столбов, образовавших лес.

Световой лес над Кропивницким. Фото: t.me/weukrainetv

"В небе появились сразу несколько световых столбов — один из самых частых видов гало, возникающего, когда солнечный свет отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов с шестигранным сечением, повисших в воздухе", — пишут очевидцы.

Отмечается, что такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, чаще всего в перисто-слоистых. Световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года, ведь при низких температурах ледяные кристаллы образуются и в более низких слоях атмосферы.

Световой столб над Мирноградом Донецкой области. Фото: местные паблики

При формировании солнечного столба свет отражается либо от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня.

Напомним, недавно в штате Флорида (США) произошло удивительное природное событие, которое смогли увидеть сотни людей. Во время заката небо необычно изменилось, представив два разных цвета.