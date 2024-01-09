В Украине заметили редкое природное явление — фото
Сегодня ночью в небе в нескольких регионах Украины заметили несколько редких световых столбов. Чаще всего такие необычные явления фиксируют в холодное время года.
Об этом сообщают местные паблики.
Световые столбы в небе над Украиной
В ночь на 9 января в Киеве, Кропивницком и Донецкой области зафиксировали редкое оптическое явление, которое называют "световые столбы".
"Это световые столбы. Их часто можно увидеть в холодное время года. Кристаллы льда улетучиваются при низкой температуре и представляют собой туман, способный отражать огни в виде колонн", — публикуют фото и сообщения киевляне.
Такое же явление было замечено в Кропивницком. В небе над городом появились сразу несколько солнечных столбов, образовавших лес.
"В небе появились сразу несколько световых столбов — один из самых частых видов гало, возникающего, когда солнечный свет отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов с шестигранным сечением, повисших в воздухе", — пишут очевидцы.
Отмечается, что такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, чаще всего в перисто-слоистых. Световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года, ведь при низких температурах ледяные кристаллы образуются и в более низких слоях атмосферы.
При формировании солнечного столба свет отражается либо от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня.
Напомним, недавно в штате Флорида (США) произошло удивительное природное событие, которое смогли увидеть сотни людей. Во время заката небо необычно изменилось, представив два разных цвета.
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