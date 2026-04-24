В Україні помітили дивну істоту: припускають, що це чупакабра

Койот. Фото ілюстративне: National Geographic

В Угорниках Івано-Франківської області помітили невідому істоту. Тварина з'явилася біля приватних будинків удень. Момент її пересування подвір'ям зафіксували на відео.

Про це повідомив Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7", передає Новини.LIVE.

"Чупакабра" на Івано-Франківщині

За словами очевидців, тварина була заввишки з велику собаку, але мала непропорційно довгі ноги, дивний хвіст і нетипову форму морди. Автор відео назвав незнайому істоту великою лисицею.

Тварина, яку в соцмережах охрестили "чупакаброю". Фото: кадр із відео

Тварина рухалася селом, не демонструючи жодної агресії, але її незвичний вигляд привернув увагу не лише місцевих жителів, а й користувачів соцмереж по всій Україні.

"Чупакабра повернулася! Незрозумілу істоту помітили посеред дня просто біля будинку в Угорниках", — йдеться в дописі одного з місцевих Telegram-каналів.

Ніхто з науковці поки що не надавав офіційних коментарів щодо появи загадкової тварини. Ким насправді є "чупакабра" — наразі невідомо.

