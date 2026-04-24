Головна Новини дня В Україні помітили дивну істоту: припускають, що це чупакабра

В Україні помітили дивну істоту: припускають, що це чупакабра

Дата публікації: 24 квітня 2026 07:56
Койот. Фото ілюстративне: National Geographic

В Угорниках Івано-Франківської області помітили невідому істоту. Тварина з'явилася біля приватних будинків удень. Момент її пересування подвір'ям зафіксували на відео.

Про це повідомив Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7", передає Новини.LIVE.

"Чупакабра" на Івано-Франківщині

За словами очевидців, тварина була заввишки з велику собаку, але мала непропорційно довгі ноги, дивний хвіст і нетипову форму морди. Автор відео назвав незнайому істоту великою лисицею. 

Тварина, яку помітили на Івано-Франківщині
Тварина, яку в соцмережах охрестили "чупакаброю". Фото: кадр із відео

Тварина рухалася селом, не демонструючи жодної агресії, але її незвичний вигляд привернув увагу не лише місцевих жителів, а й користувачів соцмереж по всій Україні. 

"Чупакабра повернулася! Незрозумілу істоту помітили посеред дня просто біля будинку в Угорниках", — йдеться в дописі одного з місцевих Telegram-каналів.

Ніхто з науковці поки що не надавав офіційних коментарів щодо появи загадкової тварини. Ким насправді є "чупакабра" — наразі невідомо.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник повідомляв, що в Чорнобильській зоні відчуження помітили сарну європейську. Тварина розгулювала поблизу покинутих будинків. Її поява свідчить про поступове відновлення екосистеми.

Також Новини.LIVE писав, що на Київщині можна побачити далекосхідного леопарда рідкісного чорного кольору. Тварина мешкає в парку "XII Місяців". Це самиця на прізвисько Гера.

Марія Чекарьова
