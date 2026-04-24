В Украине заметили странное существо: предполагают, что это чупакабра

Койот. Фото иллюстративное: National Geographic

В Угорниках Ивано-Франковской области заметили неизвестное существо. Животное появилось возле частных домов днем. Момент его передвижения по двору зафиксировали на видео.

Об этом сообщил Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7", передает Новини.LIVE.

"Чупакабра" на Ивано-Франковщине

По словам очевидцев, животное было высотой с большую собаку, но имело непропорционально длинные ноги, странный хвост и нетипичную форму морды. Автор видео назвал незнакомое существо большой лисой.

Животное, которое в соцсетях окрестили "чупакаброй". Фото: кадр из видео

Животное двигалось по селу, не демонстрируя никакой агрессии, но его необычный вид привлек внимание не только местных жителей, но и пользователей соцсетей по всей Украине.

"Чупакабра вернулась! Непонятное существо заметили посреди дня прямо возле дома в Угорниках", — говорится в заметке одного из местных Telegram-каналов.

Никто из ученых пока не давал официальных комментариев относительно появления загадочного животного. Кем на самом деле является "чупакабра" — пока неизвестно.

