Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні помер грузинський доброволець Вано Надірадзе

В Україні помер грузинський доброволець Вано Надірадзе

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 11:56
Вано Надірадзе — помер грузинський доброволець, який служив у ССО
Грузинський доброволець Вано Надірадзе. Фото: Facebook
Ключові моменти Смерть Вано Надірадзе

Грузинський доброволець Вано Надірадзе, який воював у складі Сил спеціальних операцій України, помер у Києві. За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

Про це повідомив грузинський журналіст Раті Муджирі та видання "Ехо Кавказу".

Реклама
Читайте також:

Смерть Вано Надірадзе

Про смерть грузинського добровольця стало відомо 22 червня. За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

Зазначається, що Вано Надірадзе воював на боці України проти РФ з перших днів повномасштабного вторгнення. Він постійно повідомляв про успіхи ЗСУ на фронті та інформував грузинські ЗМІ про перебіг війни.

Водночас видання "Грузія Online" пише, що один із соратників військового опублікував у своїх соцмережах відео, в якому розповідав, що Вано Надірадзе просив про допомогу і поділився даними свого місцезнаходження. Однак чоловік був за 19 кілометрів від грузинського добровольця, тому викликав "швидку". Лікарям не вдалося його врятувати. 

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що на фронті загинув відомий український актор Юрій Феліпенко. Він служив в одному з найрезультативніших батальйонів країни.

Також ми повідомляли, що український тренер Віталій Ванкевич загинув на фронті в бою з росіянами. Йому було 30 років. 

смерть здоров'я Грузія військові війна в Україні добровольці
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації