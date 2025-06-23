Вано Надірадзе — помер грузинський доброволець, який служив у ССО

Грузинський доброволець Вано Надірадзе. Фото: Facebook

Грузинський доброволець Вано Надірадзе, який воював у складі Сил спеціальних операцій України, помер у Києві. За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

Про це повідомив грузинський журналіст Раті Муджирі та видання "Ехо Кавказу".

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Смерть Вано Надірадзе

Про смерть грузинського добровольця стало відомо 22 червня. За попередньою інформацією, причиною смерті став серцевий напад.

Зазначається, що Вано Надірадзе воював на боці України проти РФ з перших днів повномасштабного вторгнення. Він постійно повідомляв про успіхи ЗСУ на фронті та інформував грузинські ЗМІ про перебіг війни.

Водночас видання "Грузія Online" пише, що один із соратників військового опублікував у своїх соцмережах відео, в якому розповідав, що Вано Надірадзе просив про допомогу і поділився даними свого місцезнаходження. Однак чоловік був за 19 кілометрів від грузинського добровольця, тому викликав "швидку". Лікарям не вдалося його врятувати.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що на фронті загинув відомий український актор Юрій Феліпенко. Він служив в одному з найрезультативніших батальйонів країни.

Також ми повідомляли, що український тренер Віталій Ванкевич загинув на фронті в бою з росіянами. Йому було 30 років.