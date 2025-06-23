Вано Надирадзе — умер грузинский доброволец, служивший в ССО

Грузинский доброволец Вано Надирадзе. Фото: Facebook

Грузинский доброволец Вано Надирадзе, который воевал в составе Сил специальных операций Украины, умер в Киеве. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Об этом сообщил грузинский журналист Рати Муджири и издание "Эхо Кавказа".

Реклама

Читайте также:

Смерть Вано Надирадзе

О смерти грузинского добровольца стало известно 22 июня. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

Отмечается, что Вано Надирадзе воевал на стороне Украины против РФ с первых дней полномасштабного вторжения. Он постоянно сообщал об успехах ВСУ на фронте и информировал грузинские СМИ о ходе войны.

В то же время издание "Грузия Online" пишет, что один из соратников военного опубликовал в своих соцсетях видео, в котором рассказывал, что Вано Надирадзе просил о помощи и поделился данными своего местонахождения. Однако мужчина был в 19 километрах от грузинского добровольца, поэтому вызвал "скорую". Врачам не удалось его спасти.

Напомним, 15 июня стало известно, что на фронте погиб известный украинский актер Юрий Фелипенко. Он служил в одном из самых результативных батальонов страны.

Также мы сообщали, что украинский тренер Виталий Ванкевич погиб на фронте в бою с россиянами. Ему было 30 лет.