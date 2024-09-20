В Україні зростуть ціни на інтернет

Дівчина сидить за ноутбуком. Фото: Freepick

З 1 жовтня інтернет-провайдерів виведуть зі спрощеної схеми оподаткування. У зв'язку із цим в Україні подорожчає інтернет.

Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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В Україні подорожчає Інтернет

Раніше Южаніна писала про те, що ДПСУ і голова податкового комітету планують виключити інтернет-провайдерів зі спрощеної системи оподаткування вже з 1 жовтня 2024 року.

"Ви сьогодні з інтернетом — так завтра не буде його, бо така ідея фікс голови податкового комітету — він "взявся" за інтернет-провайдерів", — писала нардеп.

Допис Южаніной. Фото: скриншот

Депутатка звернулася до Міністерства фінансів та ДПСУ із закликом утриматися від анулювання реєстрації платників єдиного податку до правового врегулювання цього питання.

"Вказане питання (заборона інтернет-провайдерам бути платниками єдиного податку. – Н.Ю.) узгоджене з Міністерством фінансів України, яке забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової політики та координує діяльність ДГІС", — зазначили у Державній податковій службі.

Відповідь ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, державна фінустанова "Ощадбанк" підготувала низку нововведень для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.

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