В Украине вырастут цены на интернет

Девушка сидит за ноутбуком. Фото: Freepick

С 1 октября интернет-провайдеры будут выведены из упрощенной схемы налогообложения. В связи с этим в Украине подорожает интернет.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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В Украине подорожает Интернет

Ранее Южанина писала о том, что ГНСУ и глава налогового комитета планируют исключить интернет-провайдеров по упрощенной системе налогообложения уже с 1 октября 2024 года.

"Вы сегодня с интернетом — так завтра не будет его, потому что такая идея фикс главы налогового комитета — он "взялся" за интернет-провайдеров", — писала нардеп.

Сообщение Южаниной. Фото: скриншот

Депутат обратилась в Министерство финансов и ГНСУ с призывом воздержаться от аннулирования регистрации плательщиков единого налога до правового урегулирования этого вопроса.

"Указанный вопрос (запрет интернет-провайдерам быть плательщиками единого налога. – Н.Ю.) согласован с Министерством финансов Украины, которое обеспечивает формирование и реализацию единой государственной налоговой политики и координирует деятельность ГГИС", — отметили в Государственной налоговой службе.

Ответ ГНСУ. Фото: скриншот

Напомним, государственное финучреждение "Ощадбанк" подготовило ряд новшеств для своих клиентов с 1 октября 2024 года. Изменения касаются тарифов и не только.

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