Через негоду на Сумщині обмежили рух вантажного транспорту

У Сумській області через ускладнення погодних умов запровадили тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту. таке рішення прийняли через підвищені ризики для безпеки дорожнього руху.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Обмеження почали діяти з 13:00 30 січня 2026 року та стосуються низки автомобільних доріг державного значення.

Зокрема, рух вантажного транспорту обмежено на:

трасі Н-07 Київ — Суми — Юнаківка на відрізку від 230+347 до 296+280 км між селом Недригайлів і містом Суми;

на дорозі Н-12 Суми — Полтава на ділянці від 10+809 до 73+690 км у напрямку з Сум до Охтирки;

на Н-12-1, що є об’їзною дорогою навколо Сум, на відрізку від 0+000 до 19+045 км.

В Укртрансбезпеці зазначили, що у разі дорожньо-транспортних пригод за участю вантажного або пасажирського транспорту водії та очевидці можуть повідомляти чергового за номером +380505083286. Актуальну інформацію щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення надає цілодобова гаряча лінія Агентства відновлення за телефоном +380674006080.

Про скасування тимчасових обмежень руху повідомлять додатково. Водіїв закликають враховувати ці зміни під час планування маршрутів та неухильно дотримуватися правил безпеки на дорогах.

Нагадаємо, синоптики прогнозують різкий прихід морозів після відлиги, що може спричинити сильну ожеледицю на дорогах.

Тим часом в Україні тимчасово скасували кілька поїздів та електричок через російські атаки по коліях. В Укрзалізниці пояснили, як пасажирам дістатися до міст.