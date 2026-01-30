Из-за непогоды на Сумщине ограничили движение грузового транспорта

В Украине начался коллапс на дорогах из-за непогоды — где ограничения
В Сумской области из-за осложнения погодных условий ввели временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта. такое решение приняли из-за повышенных рисков для безопасности дорожного движения.
Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.
На Сумщине ввели временные ограничения движения для грузовиков
Ограничения начали действовать с 13:00 30 января 2026 года и касаются ряда автомобильных дорог государственного значения.
В частности, движение грузового транспорта ограничено на:
- трассе Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка на отрезке от 230+347 до 296+280 км между селом Недригайлов и городом Сумы;
- на дороге Н-12 Сумы — Полтава на участке от 10+809 до 73+690 км по направлению из Сум в Ахтырку;
- на Н-12-1, которая является объездной дорогой вокруг Сум, на отрезке от 0+000 до 19+045 км.
В Укртрансбезопасности отметили, что в случае дорожно-транспортных происшествий с участием грузового или пассажирского транспорта водители и очевидцы могут сообщать дежурному по номеру +380505083286.
Актуальную информацию о состоянии проезда автомобильными дорогами государственного значения предоставляет круглосуточная горячая линия Агентства восстановления по телефону +380674006080.
Об отмене временных ограничений движения сообщат дополнительно. Водителей призывают учитывать эти изменения при планировании маршрутов и неукоснительно соблюдать правила безопасности на дорогах.
Напомним, синоптики прогнозируют резкий приход морозов после оттепели, что может вызвать сильную гололедицу на дорогах.
Тем временем в Украине временно отменили несколько поездов и электричек из-за российских атак по путям. В Укрзализныце объяснили, как пассажирам добраться до городов.
