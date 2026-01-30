Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине начался коллапс на дорогах из-за непогоды — где ограничения

В Украине начался коллапс на дорогах из-за непогоды — где ограничения

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 14:57
Из-за непогоды на Сумщине ограничили движение грузового транспорта
Машины на дороге. Фото: Новини.LIVE

В Сумской области из-за осложнения погодных условий ввели временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта. такое решение приняли из-за повышенных рисков для безопасности дорожного движения.

Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.

Реклама
Читайте также:

На Сумщине ввели временные ограничения движения для грузовиков

Ограничения начали действовать с 13:00 30 января 2026 года и касаются ряда автомобильных дорог государственного значения.

В частности, движение грузового транспорта ограничено на:

  • трассе Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка на отрезке от 230+347 до 296+280 км между селом Недригайлов и городом Сумы;
  • на дороге Н-12 Сумы — Полтава на участке от 10+809 до 73+690 км по направлению из Сум в Ахтырку;
  • на Н-12-1, которая является объездной дорогой вокруг Сум, на отрезке от 0+000 до 19+045 км.

В Укртрансбезопасности отметили, что в случае дорожно-транспортных происшествий с участием грузового или пассажирского транспорта водители и очевидцы могут сообщать дежурному по номеру +380505083286.

Актуальную информацию о состоянии проезда автомобильными дорогами государственного значения предоставляет круглосуточная горячая линия Агентства восстановления по телефону +380674006080.

Об отмене временных ограничений движения сообщат дополнительно. Водителей призывают учитывать эти изменения при планировании маршрутов и неукоснительно соблюдать правила безопасности на дорогах.

Напомним, синоптики прогнозируют резкий приход морозов после оттепели, что может вызвать сильную гололедицу на дорогах.

Тем временем в Украине временно отменили несколько поездов и электричек из-за российских атак по путям. В Укрзализныце объяснили, как пассажирам добраться до городов.

погода дороги транспорт Сумская область ограничения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации