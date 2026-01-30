Из-за непогоды на Сумщине ограничили движение грузового транспорта

Машины на дороге. Фото: Новини.LIVE

В Сумской области из-за осложнения погодных условий ввели временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта. такое решение приняли из-за повышенных рисков для безопасности дорожного движения.

Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.

На Сумщине ввели временные ограничения движения для грузовиков

Ограничения начали действовать с 13:00 30 января 2026 года и касаются ряда автомобильных дорог государственного значения.

В частности, движение грузового транспорта ограничено на:

трассе Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка на отрезке от 230+347 до 296+280 км между селом Недригайлов и городом Сумы;

на дороге Н-12 Сумы — Полтава на участке от 10+809 до 73+690 км по направлению из Сум в Ахтырку;

на Н-12-1, которая является объездной дорогой вокруг Сум, на отрезке от 0+000 до 19+045 км.

В Укртрансбезопасности отметили, что в случае дорожно-транспортных происшествий с участием грузового или пассажирского транспорта водители и очевидцы могут сообщать дежурному по номеру +380505083286.

Актуальную информацию о состоянии проезда автомобильными дорогами государственного значения предоставляет круглосуточная горячая линия Агентства восстановления по телефону +380674006080.

Об отмене временных ограничений движения сообщат дополнительно. Водителей призывают учитывать эти изменения при планировании маршрутов и неукоснительно соблюдать правила безопасности на дорогах.

Напомним, синоптики прогнозируют резкий приход морозов после оттепели, что может вызвать сильную гололедицу на дорогах.

