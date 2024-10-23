Бронювання працівників — Уряд розпочав перевірку підприємств

Працівники на заводі. Ілюстративне фото: УНІАН

Уряд розпочинає перевірку підприємств, які мають право бронювати працівників від мобілізації. Цю можливість призупинили до 15 листопада.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України.

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Перевірка підприємств

За результатами проведеної перевірки буде або підтверджено статус підприємств, критично важливих для економіки та життєзабезпечення, або такі компанії втратять право на бронювання працівників через невідповідність критеріям.

"Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки та Мінцифри", — йдеться у постанові.

Зазначимо, що бронювання працівників підприємств призупинили до 15 листопада.

Зміни до постанови Кабміну

Нагадаємо, 20 жовтня зникла можливість забронювати працівників від мобілізації через портал "Дія". Причиною таких змін став аудит вже заброньованих осіб, який проводить Міністерство оборони. Через це бізнес почав бити на сполох, зокрема через відсутність офіційної комунікації з органами влади. Підприємства не розуміють, як буде відбуватися процедура бронювання та як надалі планувати операційну діяльність компаній.