Бронирование от мобилизации — Правительство начало проверку предприятий

Работники завода. Иллюстративное фото: УНИАН

Правительство начинает проверку предприятий, у которых есть право бронировать работников от мобилизации. Эту возможность приостановили до 15 ноября.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины.

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Проверка предприятий

По результатам проведенной проверки будет либо подтвержден статус предприятий, критически важных для экономики и жизнеобеспечения, либо такие компании лишатся права на бронирование работников из-за несоответствия критериям.

"Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны, СБУ, Службе внешней разведки и Минцифры", — говорится в постановлении.

Отметим, что бронирование работников предприятий было приостановлено до 15 ноября.

Изменения в постановление Кабмина

Напомним, 20 октября пропала возможность забронировать работников от мобилизации через портал "Дія". Причиной таких изменений стал аудит уже забронированных лиц, проводимый Министерством обороны. Из-за этого бизнес начал бить тревогу, в частности из-за отсутствия официальной коммуникации с органами власти. Предприятия не понимают, как будет происходить процедура бронирования и как дальше планировать операционную деятельность компаний.