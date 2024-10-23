Бронирование от мобилизации — Правительство начало проверку предприятий

В Украине начали проверку предприятий, имеющих право бронировать работников
Правительство начинает проверку предприятий, у которых есть право бронировать работников от мобилизации. Эту возможность приостановили до 15 ноября.
Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины.
Проверка предприятий
По результатам проведенной проверки будет либо подтвержден статус предприятий, критически важных для экономики и жизнеобеспечения, либо такие компании лишатся права на бронирование работников из-за несоответствия критериям.
"Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны, СБУ, Службе внешней разведки и Минцифры", — говорится в постановлении.
Отметим, что бронирование работников предприятий было приостановлено до 15 ноября.
Напомним, 20 октября пропала возможность забронировать работников от мобилизации через портал "Дія". Причиной таких изменений стал аудит уже забронированных лиц, проводимый Министерством обороны. Из-за этого бизнес начал бить тревогу, в частности из-за отсутствия официальной коммуникации с органами власти. Предприятия не понимают, как будет происходить процедура бронирования и как дальше планировать операционную деятельность компаний.
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