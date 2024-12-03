В Україні поновлюють змогу для підприємств бронювати працівників

Працівники підприємства. Ілюстративне фото: Spiegl

Міністерство економіки відновило надання статусу критичності підприємствам, щоб ті мали змогу бронювати працівників від мобілізації. Міністерство вже оновило статус для перших семи підприємств згідно з новими критеріями.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки у вівторок, 3 грудня.

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Підприємства зможуть бронювати працівників

"Перші сім підприємств успішно пройшли процедуру оновлення критичності за новими критеріями. Це компанії зі сфери виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших сфер. Компанії отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців", — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Свириденко також додала, що підприємства, які не оновили критичність, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року. Свириденко додала, що це крайній термін для оновлення критичності.

"Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через "Дію" компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисячі працівників", — повідомила міністерка.

В Міністерстві також нагадали, що підприємства, які ще не оновили, але ще мають чинний статус критично важливих, мають змогу забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями, вони зможуть бронювати працівників на довший строк, який може сягнути 12 місяців.

Як отримати статус критично важливого підприємства

В Мінекономіки пояснили, що для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

Рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20000 грн за звітний період; Відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Окрім того, необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 млн євро;

надходження в іноземній валюті перевищують 32 мл євро;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.

Раніше ми писали, що до переліку критичних було додано нові професії. Нагадаємо, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як роботодавцям бронювати своїх працівників.