Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине предприятиям вернули возможность бронировать работников arrow

В Украине предприятиям вернули возможность бронировать работников

3 декабря 2024 13:22
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Украине возобновляется возможность для предприятий бронировать работников
Работники компании. Иллюстративное фото: Spiegl
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министерство экономики восстановило предоставление статуса критичности предприятиям, чтобы они имели возможность бронировать работников от мобилизации. Министерство уже обновило статус для первых семи предприятий согласно новым критериям.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики во вторник, 3 декабря.

Читайте также:

Предприятия смогут бронировать работников

"Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сфер. Компании получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев", — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко также добавила, что предприятия, не обновившие критичность, тоже могут бронировать работников. Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года. Свириденко добавила, что это крайний срок для обновления критичности.

"В целом, за первые два дня восстановления бронирования через "Дію", компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников", — сообщила министр.

В Министерстве также напомнили, что предприятия, которые еще не обновили, но имеют действующий статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым обязательным критериям, они смогут бронировать работников на более длительный срок, который может достигнуть 12 месяцев.

Как получить статус критически важного предприятия

В Минэкономики пояснили, что для получения статуса критически важного частные предприятия должны отвечать двум обязательным критериям:

  1. Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 грн за отчетный период;
  2. Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Кроме того, необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

  • сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн евро;
  • поступления в иностранной валюте превышают 32 млн евро;
  • предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);
  • предприятие является резидентом "Дія Сіті";
  • оказывает услуги связи со значительными доходами;
  • имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.

Ранее мы писали, что в список критических были добавлены новые профессии. Напомним, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как работодателям бронировать своих работников.

Минэкономики Украина мобилизация бронирование предприятия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:25 Обследование ВВК до 5 февраля — что делать людям с инвалидностью

15:08 Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении — что решил суд

15:04 Мяч с автографом от Светолиной — как его получить украинцам

14:57 Новогодние праздники в школах Одесчины будут — но есть условия

14:51 Пограничники прокомментировали закупки вооружения через ГПСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:50 Моя задача — помогать людям и вдохновлять финансово, — Усик

14:48 Самостоятельная заготовка дров — штрафуют ли за срубленное дерево

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

14:34 Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину

14:30 Зарплаты учителей — как платят в государственных и частных школах

15:25 Обследование ВВК до 5 февраля — что делать людям с инвалидностью

15:08 Во Львове женщина обвинила мужчину в избиении — что решил суд

15:04 Мяч с автографом от Светолиной — как его получить украинцам

14:57 Новогодние праздники в школах Одесчины будут — но есть условия

14:51 Пограничники прокомментировали закупки вооружения через ГПСУ

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

14:50 Моя задача — помогать людям и вдохновлять финансово, — Усик

14:48 Самостоятельная заготовка дров — штрафуют ли за срубленное дерево

14:34 Умерова вызвали в Раду — Железняк назвал причину

14:30 Зарплаты учителей — как платят в государственных и частных школах

14:29 Спаниель помешал развлечениям — пограничники задержали одесситку

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК