В Украине возобновляется возможность для предприятий бронировать работников

Работники компании. Иллюстративное фото: Spiegl

Министерство экономики восстановило предоставление статуса критичности предприятиям, чтобы они имели возможность бронировать работников от мобилизации. Министерство уже обновило статус для первых семи предприятий согласно новым критериям.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики во вторник, 3 декабря.

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Предприятия смогут бронировать работников

"Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сфер. Компании получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев", — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко также добавила, что предприятия, не обновившие критичность, тоже могут бронировать работников. Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года. Свириденко добавила, что это крайний срок для обновления критичности.

"В целом, за первые два дня восстановления бронирования через "Дію", компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников", — сообщила министр.

В Министерстве также напомнили, что предприятия, которые еще не обновили, но имеют действующий статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым обязательным критериям, они смогут бронировать работников на более длительный срок, который может достигнуть 12 месяцев.

Как получить статус критически важного предприятия

В Минэкономики пояснили, что для получения статуса критически важного частные предприятия должны отвечать двум обязательным критериям:

Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 грн за отчетный период; Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Кроме того, необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн евро;

поступления в иностранной валюте превышают 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія Сіті";

оказывает услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.

Ранее мы писали, что в список критических были добавлены новые профессии. Напомним, министр по цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как работодателям бронировать своих работников.