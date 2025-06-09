Повітряна тривога в Україні 9 червня через ракетну небезпеку

Винищувач МіГ-31К. Фото ілюстративне: росЗМІ

В ніч проти 9 червня по всій території України оголосили тривогу. Причиною стала ракетна небезпека.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Загроза застосування аеробалістичної ракети "Кинджал"... Загроза застосування балістичного озброєння. Залишайтеся в укриттях", — йдеться у повідомленні о 03:02.

Водночас глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що є ракетна небезпека через літаки МіГ-31К. Напередодні моніторингові канали писали, що ворог підняв їх у небо.

Після цього Повітряні сили ЗСУ почали повідомляли про фіксацію ворожих ракет.

Попередження військових про ракети. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 03:04, сигнал повітряної тривоги оголошено по всій Україні.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що приблизно з 23:30 по 02:00, у Києві за останні декілька годин було чути мінімум три серії вибухів. Ворог намагався атакувати столицю дронами.

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