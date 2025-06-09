Повітряна тривога в Україні 9 червня через ракетну небезпеку

В Україні оголосили масштабну тривогу — в чому причина
В ніч проти 9 червня по всій території України оголосили тривогу. Причиною стала ракетна небезпека.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Ракетна небезпека для всієї України в ніч проти 9 червня
"Загроза застосування аеробалістичної ракети "Кинджал"... Загроза застосування балістичного озброєння. Залишайтеся в укриттях", — йдеться у повідомленні о 03:02.
Водночас глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що є ракетна небезпека через літаки МіГ-31К. Напередодні моніторингові канали писали, що ворог підняв їх у небо.
Після цього Повітряні сили ЗСУ почали повідомляли про фіксацію ворожих ракет.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:04, сигнал повітряної тривоги оголошено по всій Україні.
Нагадаємо, що приблизно з 23:30 по 02:00, у Києві за останні декілька годин було чути мінімум три серії вибухів. Ворог намагався атакувати столицю дронами.
Також ми писали, у Дарницькому районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджено офісну будівлю.
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