Воздушная тревога в Украине 9 июня из-за ракетной опасности

Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 9 июня по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной стала ракетная опасность.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

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Ракетная опасность для всей Украины в ночь на 9 июня

"Угроза применения аэробаллистической ракеты "Кинжал"... Угроза применения баллистического вооружения. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 03:02.

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров проинформировал, что есть ракетная опасность из-за самолетов МиГ-31К. Накануне мониторинговые каналы писали, что враг поднял их в небо.

После этого Воздушные силы ВСУ начали сообщали о фиксации вражеских ракет.

Предупреждение военных о ракетах. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:04, сигнал воздушной тревоги объявлен по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что примерно с 23:30 по 02:00, в Киеве за последние несколько часов было слышно минимум три серии взрывов. Враг пытался атаковать столицу дронами.

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