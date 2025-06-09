Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow В Украине объявили масштабную тревогу — в чем причина arrow

В Украине объявили масштабную тревогу — в чем причина

9 июня 2025 03:04
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Украине 9 июня из-за ракетной опасности
Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: росСМИ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 9 июня по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной стала ракетная опасность. 

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Реклама
Читайте также:

Ракетная опасность для всей Украины в ночь на 9 июня

"Угроза применения аэробаллистической ракеты "Кинжал"... Угроза применения баллистического вооружения. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 03:02.

В то же время глава Запорожской ОГА Иван Федоров проинформировал, что есть ракетная опасность из-за самолетов МиГ-31К. Накануне мониторинговые каналы писали, что враг поднял их в небо.

После этого Воздушные силы ВСУ начали сообщали о фиксации вражеских ракет.

Повітряна тривога в Україні 9 червня через ракетну небезпеку - фото 1
Предупреждение военных о ракетах. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:04, сигнал воздушной тревоги объявлен по всей Украине.

Повітряна тривога в Україні 9 червня через ракетну небезпеку - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что примерно с 23:30 по 02:00, в Киеве за последние несколько часов было слышно минимум три серии взрывов. Враг пытался атаковать столицу дронами.

Также мы писали, в Дарницком районе столицы в результате атаки РФ повреждено офисное здание.

Киев воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар балистическая атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации