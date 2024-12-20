Повітряна тривога по всій Україні 20 грудня зранку

В Україні оголосили масштабну тривогу — що відомо
Повітряну тривогу зранку, 20 грудня, оголосили по всій території України. Українців закликають негайно перейти до укриттів.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Тривога по всій Україні 20 грудня зранку
Сигнал тривоги почав ширитися з Києва о 06:35. Вже через дві хвилини "почервонінням" була охоплена вся країна. Тим часом військові написали про наступне.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:42 сигнал повітряної тривоги досі по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві двічі оголошували тривогу, а ранковий сигнал став третім від початку доби. Перші два були пов'язані із загрозою застосування ударних БпЛА.
У Київській міській військовій адміністрації потім поінформували, що внаслідок нічної атаки у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА. Незначних пошкоджень зазнав фасад складського приміщення. Інформації щодо пожежі або ж постраждалих не було.
Читайте Новини.LIVE!