Повітряна тривога по всій Україні 20 грудня зранку

Російський винищувач у небі. Ілюстративне фото: Вікіпедія

Повітряну тривогу зранку, 20 грудня, оголосили по всій території України. Українців закликають негайно перейти до укриттів.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Сигнал тривоги почав ширитися з Києва о 06:35. Вже через дві хвилини "почервонінням" була охоплена вся країна. Тим часом військові написали про наступне.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:42 сигнал повітряної тривоги досі по всій території України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві двічі оголошували тривогу, а ранковий сигнал став третім від початку доби. Перші два були пов'язані із загрозою застосування ударних БпЛА.

У Київській міській військовій адміністрації потім поінформували, що внаслідок нічної атаки у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА. Незначних пошкоджень зазнав фасад складського приміщення. Інформації щодо пожежі або ж постраждалих не було.