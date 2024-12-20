Воздушная тревога по всей Украине 20 декабря утром

В Украине объявили масштабную тревогу — что известно
Воздушную тревогу утром, 20 декабря, объявили по всей территории Украины. Украинцев призывают немедленно перейти к укрытиям.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Тревога по всей Украине 20 декабря утром
Сигнал тревоги начал распространяться из Киева в 06:35. Уже через две минуты "покраснением" была охвачена вся страна.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:42 сигнал воздушной тревоги по всей территории Украины.
Напомним, что этой ночью в Киеве дважды объявляли тревогу, а утренний сигнал стал третьим с начала суток. Первые два были связаны с угрозой применения ударных БпЛА.
В Киевской городской военной администрации затем проинформировали, что в результате ночной атаки в Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА. Незначительные повреждения получил фасад складского помещения. Информации о пожаре или же пострадавших не было.
Читайте Новини.LIVE!