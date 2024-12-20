Воздушная тревога по всей Украине 20 декабря утром

Российский истребитель в небе. Иллюстративное фото: Википедия

Воздушную тревогу утром, 20 декабря, объявили по всей территории Украины. Украинцев призывают немедленно перейти к укрытиям.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Тревога по всей Украине 20 декабря утром

Сигнал тревоги начал распространяться из Киева в 06:35. Уже через две минуты "покраснением" была охвачена вся страна.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:42 сигнал воздушной тревоги по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью в Киеве дважды объявляли тревогу, а утренний сигнал стал третьим с начала суток. Первые два были связаны с угрозой применения ударных БпЛА.

В Киевской городской военной администрации затем проинформировали, что в результате ночной атаки в Деснянском районе зафиксировано падение обломков БпЛА. Незначительные повреждения получил фасад складского помещения. Информации о пожаре или же пострадавших не было.