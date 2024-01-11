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В Україні нові правила маркування цигарок — що зміниться

11 січня 2024 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні нові правила маркування цигарок — що зміниться
Чоловік купує цигарки у кіоску. Фото: РБК-Україна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 11 січня в Україні починають діяти нові правила для маркування упаковок тютюнових виробів, які відповідають стандартам Євросоюзу. Тепер виробникам необхідно розміщувати на сигаретних пачках оновлені зображення та тексти медичних попереджень, що займають 65% площі упаковки, що інформують про наслідки та небезпеки куріння.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я під час Міністерства охорони здоров'я.

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Нове маркування пачок цигарок

У повідомленні йдеться, що на пачках передбачено розміщення QR-коду, що направляє на вебресурс Центру громадського здоров'я, де надається допомога у відмові від куріння через сервіс "Я кидаю курити".

Влада України затвердила 14 різних наборів медичних попереджень, включаючи тексти та ілюстрації, та встановила технічні вимоги до дизайну та структури маркування.

Як наголошує головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, використання медичних попереджень на упаковках, яке довело свою ефективність у країнах, таких як Канада та Австралія, має посилити ефект від антитютюнових заходів та мотивувати курців кинути цю звичку.

Центр громадського здоров'я зазначає, що щороку в Україні куріння призводить до загибелі близько 130 тисяч людей. Куріння тютюну збільшує ризик інсульту, стенокардії, інфаркту міокарда та вп'ятеро підвищує ймовірність раптової смерті.

Нове маркування цигарок
Нове маркування цигарок. Фото: phc.org.ua
Нове маркування цигарок
Нове маркування цигарок. Фото: phc.org.ua
Нове маркування цигарок
Нове маркування цигарок. Фото: phc.org.ua
Нове маркування цигарок
Нове маркування цигарок. Фото: phc.org.ua
Нове маркування цигарок
Нове маркування цигарок. Фото: phc.org.ua

Нагадаємо, що на Одещині фахівці БЕБ вилучили контрабандні електронні сигарети на 10 мільйонів гривень. Відомо, що продавали безакцизні товари через багатотисячний телеграм-канал.

МОЗ
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