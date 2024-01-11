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В Украине новые правила маркировки сигарет — что изменится

11 января 2024 13:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине новые правила маркировки сигарет — что изменится
Мужчина покупает сигареты в киоске. Фото: РБК-Украина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 11 января в Украине начинают действовать новые правила для маркировки упаковок табачных изделий, соответствующие стандартам Евросоюза. Теперь производителям необходимо размещать на сигаретных пачках обновленные изображения и тексты медицинских предупреждений, занимающие 65% площади упаковки, информирующие о последствиях и опасностях курения.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

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Новая маркировка пачек сигарет

В сообщении говорится, что на пачках предусмотрено размещение QR-кода, направляющего на веб-ресурс Центра общественного здоровья, где предоставляется помощь в отказе от курения через сервис "Я бросаю курить".

Власти Украины утвердили 14 различных наборов медицинских предупреждений, включая тексты и иллюстрации, и установили технические требования к дизайну и структуре маркировки.

Как подчеркивает главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, использование медицинских предупреждений на упаковках, которое доказало свою эффективность в странах, таких как Канада и Австралия, должно усилить эффект от антитабачных мер и мотивировать курильщиков бросить эту привычку.

Центр общественного здоровья указывает, что ежегодно в Украине курение приводит к гибели около 130 тысяч человек. Курение табака увеличивает риск инсульта, стенокардии, инфаркта миокарда и в пять раз повышает вероятность внезапной смерти.

Новая маркировка сигарет
Новая маркировка сигарет. Фото: phc.org.ua
Новая маркировка сигарет
Новая маркировка сигарет. Фото: phc.org.ua
Новая маркировка сигарет
Новая маркировка сигарет. Фото: phc.org.ua
Новая маркировка сигарет
Новая маркировка сигарет. Фото: phc.org.ua
Новая маркировка сигарет
Новая маркировка сигарет. Фото: phc.org.ua

Напомним, что в Одесской области специалисты БЭБ изъяли контрабандные электронные сигареты на 10 миллионов гривен. Известно, что продавались безакцизные товары через многотысячный телеграмм-канал.

Минздрав
сигареты
правила
Украина
реформы
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