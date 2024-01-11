В Украине новые правила маркировки сигарет — что изменится
С 11 января в Украине начинают действовать новые правила для маркировки упаковок табачных изделий, соответствующие стандартам Евросоюза. Теперь производителям необходимо размещать на сигаретных пачках обновленные изображения и тексты медицинских предупреждений, занимающие 65% площади упаковки, информирующие о последствиях и опасностях курения.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.
Новая маркировка пачек сигарет
В сообщении говорится, что на пачках предусмотрено размещение QR-кода, направляющего на веб-ресурс Центра общественного здоровья, где предоставляется помощь в отказе от курения через сервис "Я бросаю курить".
Власти Украины утвердили 14 различных наборов медицинских предупреждений, включая тексты и иллюстрации, и установили технические требования к дизайну и структуре маркировки.
Как подчеркивает главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, использование медицинских предупреждений на упаковках, которое доказало свою эффективность в странах, таких как Канада и Австралия, должно усилить эффект от антитабачных мер и мотивировать курильщиков бросить эту привычку.
Центр общественного здоровья указывает, что ежегодно в Украине курение приводит к гибели около 130 тысяч человек. Курение табака увеличивает риск инсульта, стенокардии, инфаркта миокарда и в пять раз повышает вероятность внезапной смерти.
Напомним, что в Одесской области специалисты БЭБ изъяли контрабандные электронные сигареты на 10 миллионов гривен. Известно, что продавались безакцизные товары через многотысячный телеграмм-канал.
Читайте Новини.LIVE!