Стан української логістики під час війни: скільки складів зруйновано

Наслідки атаки РФ по складу продуктів в Одесі. Фото: ДСНС

Заяви про знищення 90% українських складів є російською дезінформацією, що має на меті посіяти паніку. Засновник мережі Varus Руслан Шостак навів цифри, що з 5 млн кв. м площ вищих класів ворог розбив 2,1 млн. Щоб знищити решту, РФ знадобляться десятиліття. Відтак він заявляє, що тотального голоду та дефіциту продуктів не буде.

Про це Руслан Шостак висловився у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Скільки складів знищила Росія

Руслан Шостак пояснив, що реальна статистика свідчить, що до початку повномасштабної війни український ринок налічував близько 4,2 мільйона квадратних метрів складів класу А та Б. Протягом воєнного часу вдалося ввести в експлуатацію ще 800 тисяч квадратних метрів.

Загалом із 5 мільйонів квадратних метрів преміальних площ ворог зруйнував 2,1 мільйона, з яких 1,5 мільйона припадає безпосередньо на Київську область. Важливо, що 900 тисяч квадратних метрів було втрачено лише від початку 2026 року.

Стан логістики в Україні в 2026 році. Фото: WinHUB

Таким чином, функціонувати продовжують приблизно 2,9 мільйона квадратних метрів, що становить практично 50% площ вищих класів. Додатково по всій території держави великі підприємства володіють ще десятками мільйонів квадратних метрів приміщень інших класів, які продовжують забезпечувати потреби ринку.

Читайте також:

Шостак закликав українців мислити критично, не піддаватися маніпуляціям і не скуповувати товари оптом. За його словами, дефіциту в країні не передбачається.

"Гірко визнавати, але те, що відбувається зараз, — справжня трагедія. І якщо хтось хоче підтримати улюблену мережу — приходьте. Робіть покупки. Це найкраща підтримка в реальності, що склалася. Але без паніки. Не потрібно скуповувати оптом все, що вам потрібно. Дефіциту в Україні не буде. Ви завжди знайдете потрібний вам товар якщо не в цьому, то в іншому магазині", — пояснив Шостак.

Постраждалим торговельним компаніям потрібно щонайбільше два тижні, щоб повністю налагодити нові ланцюги постачання, а замість зруйнованого магазину в перспективі з'являється новий на тій самій локації.

"В країні є тисячі підприємств, які замінять улюблений вами товар. Єдине, що може статися, — ви купите необхідний, але не ваш улюблений товар і не у вашій улюбленій торгівельній мережі. Але потерпіть", — пояснив бізнесмен.

Бізнесмен зазначив, що нещодавно згорів ще один супермаркет їхньої мережі.

"Нещодавно згорів ще один наш магазин, до цього — ще один склад varus.ua. Я вже навіть перестав писати про це. Тому що немає сенсу сіяти паніку. Є сенс шукати рішення", — повідомив Руслан Шостак.

Водночас критичною проблемою для великого бізнесу сьогодні залишається відсутність дієвого пільгового кредитування та неможливість застрахувати свої активи від воєнних ризиків.

"Основне завдання Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України — знайти інструмент допомоги бізнесу та запропонувати його ринку. А ринок сам обере те, що йому підходить. Якщо цього не станеться, український бізнес не виживе", — заявив керівник Varus.

Новини.LIVE писали про те, що під час нічної атаки 8 вересня у Солом'янському районі столиці було повністю зруйновано супермаркет VARUS, а в Білій Церкві через пряме влучання дрона зазнав значних руйнувань завод REEVA, що призвело до тимчасового зупинення виробництва та ризику перебоїв із поставками продукції бренду. Через системні атаки на продовольчі склади й медичні бази в Києві в окремих торговельних мережах полиці стали пусті.

На тлі перебоїв із постачанням ритейлери змушені змінити правила продажів. Наприклад, мережа Auchan в Україні запровадила ліміти на продаж окремих базових товарів у кількості не більше шести одиниць в один чек, до 6 кг вагових продуктів та максимум 60 яєць в одні руки.

Водночас міська влада Києва формує стратегічний резерв харчів і питної води для екстрених ситуацій, які у разі потреби спрямовуватимуть до пунктів незламності, аварійних бригад і вразливих категорій населення.

Восени 2026 року економісти прогнозують подальше здорожчання продуктів харчування через вимушену перебудову зруйнованих ланцюгів постачання, зростання вартості транспортування та пального в собівартості товарів.