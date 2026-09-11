Состояние украинской логистики во время войны: сколько складов было разрушено

В Украине не уничтожено 90 % складов: основатель Varus объяснил суть
Заявления об уничтожении 90 % украинских складов являются российской дезинформацией, цель которой — посеять панику. Основатель сети Varus Руслан Шостак привел цифры, согласно которым из 5 млн кв. м площадей высших классов враг разрушил 2,1 млн. Чтобы уничтожить остальное, РФ понадобятся десятилетия. Поэтому он заявляет, что тотального голода и дефицита продуктов не будет.
Об этом Руслан Шостак высказался в соцсети Facebook, передает Новини.LIVE.
Сколько складов уничтожила Россия
Руслан Шостак пояснил, что реальная статистика свидетельствует о том, что к началу полномасштабной войны украинский рынок насчитывал около 4,2 миллиона квадратных метров складов классов А и Б. За время войны удалось ввести в эксплуатацию ещё 800 тысяч квадратных метров.
В целом из 5 миллионов квадратных метров премиальных площадей враг разрушил 2,1 миллиона, из которых 1,5 миллиона приходится непосредственно на Киевскую область. Важно, что 900 тысяч квадратных метров было утрачено только с начала 2026 года.
Таким образом, продолжают функционировать примерно 2,9 миллиона квадратных метров, что составляет практически 50 % площадей высших классов. Кроме того, по всей территории страны крупные предприятия владеют еще десятками миллионов квадратных метров помещений других классов, которые продолжают обеспечивать потребности рынка.
Шостак призвал украинцев мыслить критически, не поддаваться манипуляциям и не скупать товары оптом. По его словам, дефицита в стране не предвидится.
"Горько признавать, но то, что происходит сейчас, — настоящая трагедия. И если кто-то хочет поддержать любимую сеть — приходите. Делайте покупки. Это лучшая поддержка в сложившейся реальности. Но без паники. Не нужно скупать оптом все, что вам нужно. Дефицита в Украине не будет. Вы всегда найдете нужный вам товар, если не в этом, то в другом магазине", — пояснил Шостак.
Пострадавшим торговым компаниям потребуется не более двух недель, чтобы полностью наладить новые цепочки поставок, а вместо разрушенного магазина в перспективе появится новый на том же месте.
"В стране есть тысячи предприятий, которые заменят ваш любимый товар. Единственное, что может случиться, — вы купите необходимый, но не ваш любимый товар и не в вашей любимой торговой сети. Но потерпите", — пояснил бизнесмен.
Бизнесмен отметил, что недавно сгорел ещё один супермаркет их сети.
"Недавно сгорел еще один наш магазин, до этого — еще один склад varus.ua. Я уже даже перестал писать об этом. Потому что нет смысла сеять панику. Есть смысл искать решение", — сообщил Руслан Шостак.
В то же время критической проблемой для крупного бизнеса сегодня остается отсутствие эффективного льготного кредитования и невозможность застраховать свои активы от военных рисков.
"Основная задача Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины — найти инструмент помощи бизнесу и предложить его рынку. А рынок сам выберет то, что ему подходит. Если этого не произойдет, украинский бизнес не выживет", — заявил руководитель Varus.
Новини.LIVE писали о том, что во время ночной атаки 8 сентября в Соломенском районе столицы был полностью разрушен супермаркет VARUS, а в Белой Церкви из-за прямого попадания дрона значительные разрушения понес завод REEVA, что привело к временной остановке производства и риску перебоев с поставками продукции бренда. Из-за систематических атак на продовольственные склады и медицинские базы в Киеве в некоторых торговых сетях полки опустели.
На фоне перебоев с поставками ритейлеры вынуждены изменить правила продаж. Например, сеть Auchan в Украине ввела ограничения на продажу отдельных товаров первой необходимости: не более шести единиц в одном чеке, до 6 кг весовых продуктов и максимум 60 яиц на одного покупателя.
В то же время городские власти Киева формируют стратегический резерв продовольствия и питьевой воды для чрезвычайных ситуаций, которые в случае необходимости будут направляться в пункты устойчивости, аварийным бригадам и уязвимым категориям населения.
Осенью 2026 года экономисты прогнозируют дальнейшее подорожание продуктов питания из-за вынужденной перестройки разрушенных цепочек поставок, роста стоимости транспортировки и топлива в себестоимости товаров.