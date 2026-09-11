Состояние украинской логистики во время войны: сколько складов было разрушено

Последствия удара РФ по складу продуктов в Одессе. Фото: ГСЧС

Заявления об уничтожении 90 % украинских складов являются российской дезинформацией, цель которой — посеять панику. Основатель сети Varus Руслан Шостак привел цифры, согласно которым из 5 млн кв. м площадей высших классов враг разрушил 2,1 млн. Чтобы уничтожить остальное, РФ понадобятся десятилетия. Поэтому он заявляет, что тотального голода и дефицита продуктов не будет.

Об этом Руслан Шостак высказался в соцсети Facebook, передает Новини.LIVE.

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Сколько складов уничтожила Россия

Руслан Шостак пояснил, что реальная статистика свидетельствует о том, что к началу полномасштабной войны украинский рынок насчитывал около 4,2 миллиона квадратных метров складов классов А и Б. За время войны удалось ввести в эксплуатацию ещё 800 тысяч квадратных метров.

В целом из 5 миллионов квадратных метров премиальных площадей враг разрушил 2,1 миллиона, из которых 1,5 миллиона приходится непосредственно на Киевскую область. Важно, что 900 тысяч квадратных метров было утрачено только с начала 2026 года.

Состояние логистики в Украине в 2026 году. Фото: WinHUB

Таким образом, продолжают функционировать примерно 2,9 миллиона квадратных метров, что составляет практически 50 % площадей высших классов. Кроме того, по всей территории страны крупные предприятия владеют еще десятками миллионов квадратных метров помещений других классов, которые продолжают обеспечивать потребности рынка.

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Шостак призвал украинцев мыслить критически, не поддаваться манипуляциям и не скупать товары оптом. По его словам, дефицита в стране не предвидится.

"Горько признавать, но то, что происходит сейчас, — настоящая трагедия. И если кто-то хочет поддержать любимую сеть — приходите. Делайте покупки. Это лучшая поддержка в сложившейся реальности. Но без паники. Не нужно скупать оптом все, что вам нужно. Дефицита в Украине не будет. Вы всегда найдете нужный вам товар, если не в этом, то в другом магазине", — пояснил Шостак.

Пострадавшим торговым компаниям потребуется не более двух недель, чтобы полностью наладить новые цепочки поставок, а вместо разрушенного магазина в перспективе появится новый на том же месте.

"В стране есть тысячи предприятий, которые заменят ваш любимый товар. Единственное, что может случиться, — вы купите необходимый, но не ваш любимый товар и не в вашей любимой торговой сети. Но потерпите", — пояснил бизнесмен.

Бизнесмен отметил, что недавно сгорел ещё один супермаркет их сети.

"Недавно сгорел еще один наш магазин, до этого — еще один склад varus.ua. Я уже даже перестал писать об этом. Потому что нет смысла сеять панику. Есть смысл искать решение", — сообщил Руслан Шостак.

В то же время критической проблемой для крупного бизнеса сегодня остается отсутствие эффективного льготного кредитования и невозможность застраховать свои активы от военных рисков.

"Основная задача Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины — найти инструмент помощи бизнесу и предложить его рынку. А рынок сам выберет то, что ему подходит. Если этого не произойдет, украинский бизнес не выживет", — заявил руководитель Varus.

Новини.LIVE писали о том, что во время ночной атаки 8 сентября в Соломенском районе столицы был полностью разрушен супермаркет VARUS, а в Белой Церкви из-за прямого попадания дрона значительные разрушения понес завод REEVA, что привело к временной остановке производства и риску перебоев с поставками продукции бренда. Из-за систематических атак на продовольственные склады и медицинские базы в Киеве в некоторых торговых сетях полки опустели.

На фоне перебоев с поставками ритейлеры вынуждены изменить правила продаж. Например, сеть Auchan в Украине ввела ограничения на продажу отдельных товаров первой необходимости: не более шести единиц в одном чеке, до 6 кг весовых продуктов и максимум 60 яиц на одного покупателя.

В то же время городские власти Киева формируют стратегический резерв продовольствия и питьевой воды для чрезвычайных ситуаций, которые в случае необходимости будут направляться в пункты устойчивости, аварийным бригадам и уязвимым категориям населения.

Осенью 2026 года экономисты прогнозируют дальнейшее подорожание продуктов питания из-за вынужденной перестройки разрушенных цепочек поставок, роста стоимости транспортировки и топлива в себестоимости товаров.