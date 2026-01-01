Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні не працюватиме Єдиний реєстр зброї — як довго

В Україні не працюватиме Єдиний реєстр зброї — як довго

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 22:22
В Україні тимчасово зупинять роботу Єдиного реєстру зброї
Жінка працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні тимчасово не працюватиме Єдиний реєстр зброї. Роботу внаслідок технічних робіт призупинять 3 січня з 20:00.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook у четвер, 1 січня.

Реклама
Читайте також:

У МВС попередили про тимчасову зупинку роботи реєстру зброї

"У звʼязку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року", — йдеться у повідомленні.

Протягом цього періоду доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений. 

У МВС зауважили, що технічні роботи необхідні для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

null
Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, премʼєр Юлія Свириденко назвала відсоток зброї вітчизняного виробництва на фронті.

Раніше у ГУР показали безпілотник "Баба Яга", який вважають одним з найефективніших у складі Сил оборони України.

МВС зброя українці Україна Єдиний реєстр зброї
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації