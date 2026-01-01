В Україні тимчасово зупинять роботу Єдиного реєстру зброї

В Україні не працюватиме Єдиний реєстр зброї — як довго
В Україні тимчасово не працюватиме Єдиний реєстр зброї. Роботу внаслідок технічних робіт призупинять 3 січня з 20:00.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook у четвер, 1 січня.
У МВС попередили про тимчасову зупинку роботи реєстру зброї
"У звʼязку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року", — йдеться у повідомленні.
Протягом цього періоду доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений.
У МВС зауважили, що технічні роботи необхідні для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.
