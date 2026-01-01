В Україні тимчасово зупинять роботу Єдиного реєстру зброї

Жінка працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні тимчасово не працюватиме Єдиний реєстр зброї. Роботу внаслідок технічних робіт призупинять 3 січня з 20:00.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook у четвер, 1 січня.

У МВС попередили про тимчасову зупинку роботи реєстру зброї

"У звʼязку з плановим оновленням промислового середовища функціональної підсистеми "Єдиний реєстр зброї" інформаційної системи МВС роботу Реєстру буде призупинено з 20:00 3 січня до 08:00 5 січня 2026 року", — йдеться у повідомленні.

Протягом цього періоду доступ до сервісів, що використовують ЄРЗ, буде обмежений.

У МВС зауважили, що технічні роботи необхідні для підвищення стабільності та безпеки роботи системи.

Допис МВС. Фото: скриншот

