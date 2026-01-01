В Украине временно приостановят работу Единого реестра оружия

Женщина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине временно не будет работать Единый реестр оружия. Работу в результате технических работ приостановят 3 января с 20:00.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook в четверг, 1 января.

В МВД предупредили о временной остановке работы реестра оружия

"В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы "Единый реестр оружия" информационной системы МВД работа Реестра будет приостановлена с 20:00 3 января до 08:00 5 января 2026 года", — говорится в сообщении.

В течение этого периода доступ к сервисам, использующим ЕРЗ, будет ограничен.

В МВД отметили, что технические работы необходимы для повышения стабильности и безопасности работы системы.

Пост МВД. Фото: скриншот

