В Украине не будет работать Единый реестр оружия — как долго

В Украине не будет работать Единый реестр оружия — как долго

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 22:22
В Украине временно приостановят работу Единого реестра оружия
Женщина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине временно не будет работать Единый реестр оружия. Работу в результате технических работ приостановят 3 января с 20:00.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook в четверг, 1 января.

Читайте также:

В МВД предупредили о временной остановке работы реестра оружия

"В связи с плановым обновлением промышленной среды функциональной подсистемы "Единый реестр оружия" информационной системы МВД работа Реестра будет приостановлена с 20:00 3 января до 08:00 5 января 2026 года", — говорится в сообщении.

В течение этого периода доступ к сервисам, использующим ЕРЗ, будет ограничен.

В МВД отметили, что технические работы необходимы для повышения стабильности и безопасности работы системы.

Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, премьер Юлия Свириденко назвала процент оружия отечественного производства на фронте.

Ранее в ГУР показали беспилотник "Баба Яга", который считают одним из самых эффективных в составе Сил обороны Украины.

МВД оружие украинцы Украина Единый реестр оружия
Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
