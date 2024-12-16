В Україні штрафи за булінг можуть зрости до 10 тисяч гривень

Учні в школі. Фото: Знайшов

Освітня омбудсменка України Надія Лещик запропонувала значно підвищити штрафи за булінг у школах. Вона наголосила, що нинішні розміри штрафів у 850-1700 гривень є недостатньо дієвими, аби стимулювати вчителів і батьків до належного виховання дітей.

Свою пропозицію Лещик озвучила у своєму інтерв’ю "Освіторії" у понеділок, 16 грудня.

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Лещик висловила думку, що невелика сума штрафу спонукає багатьох просто сплатити його, уникаючи відповідальності та не витрачаючи час на виховну роботу з дитиною.

"850-1700 грн — це невелика сума, яка змушує замислитись над вихованням дитини далеко не всіх. Багатьом батькам і вчителям легше просто сплатити цей штраф, ніж займатися виховними заходами. Я вважаю, що ефективний штраф за булінг має починатися від 10 000 гривень", — наголосила омбудсменка.

Омбудсменка висловила переконання, що збільшення штрафів стане вагомим стримувальним фактором для всіх учасників освітнього процесу. Зокрема це стосується батьків, педагогів і самих учнів.

Окрім пропозиції підвищення штрафів, Лещик звернула увагу на значні проблеми у процесі фіксації випадків булінгу:

часто справи розвалюються через неналежно оформлені документи;

постраждалі учні стикаються зі складнощами у збиранні доказів булінгу.

Особливу стурбованість викликають ситуації, коли учні фіксують випадки булінгу на відео чи аудіо, але батьки булерів або педагоги забирають гаджети та видаляють записи.

Підвищення штрафу до 10 000 гривень, вважає Лещик, змусить батьків і педагогів серйозніше ставитися до випадків булінгу та мотивуватиме їх запобігати конфліктам ще на початковій стадії.

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Нагадаємо, що батьки не зобов'язані здавати гроші на потреба школи. Втім, на практиці все виглядає зовсім інакше.