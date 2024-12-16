В Украине штрафы за буллинг могут возрасти до 10 тысяч гривен

Учащиеся в школе. Фото: Нашел

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик предложила значительно повысить штрафы за буллинг в школах. Она подчеркнула, что нынешние размеры штрафов в 850-1700 гривен недостаточно действенны, чтобы стимулировать учителей и родителей к надлежащему воспитанию детей.

Свое предложение Лещик озвучила в своем интервью "Освіторії" в понедельник, 16 декабря.

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Штрафы за буллинг

Лещик выразила мнение, что небольшая сумма штрафа побуждает многих просто уплатить его, избегая ответственности и не тратя время на воспитательную работу с ребенком.

"850-1700 грн — это небольшая сумма, которая заставляет задуматься над воспитанием ребенка далеко не всех. Многим родителям и учителям легче просто уплатить этот штраф, чем заниматься воспитательными мероприятиями. Я считаю, что эффективный штраф за буллинг должен начинаться от 10 000 гривен" , — подчеркнула омбудсмен.

Омбудсмен убеждена, что увеличение штрафов станет весомым сдерживающим фактором для всех участников образовательного процесса. В частности, это касается родителей, педагогов и самих учеников.

Кроме предложения повышения штрафов, Лещик обратила внимание на значительные проблемы в процессе фиксации случаев буллинга:

часто дела разваливаются из-за ненадлежаще оформленных документов;

пострадавшие учащиеся сталкиваются со сложностями в сборе доказательств буллинга.

Особую обеспокоенность вызывают ситуации, когда учащиеся фиксируют случаи буллинга на видео или аудио, но родители буллеров или педагоги забирают гаджеты и удаляют записи.

Повышение штрафа до 10 000 гривен, считает Лещик, заставит родителей и педагогов серьезнее относиться к случаям буллинга и будет мотивировать их предотвращать конфликты еще на начальной стадии.

Ранее мы сообщали, что в Украине будет развиваться направление профориентации подростков из уязвимых категорий населения. Этим процессом будет заниматься Фонд Екатерины Осадчей.

Напомним, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды школы. Впрочем, на практике все выглядит совсем по-другому.