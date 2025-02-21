Чи заборонять в Україні пісні російською — петиція набрала голоси

Застосунок Spotify на телефоні. Фото: Bloomberg

Петиція про заблокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тисяч голосів і буде розглянута державним органом. Звернення створили 17 лютого.

Петиція з'явилась на сайті Кабінету Міністрів.

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Петиція про заборону музики російською мовою

Петиція з'явилася на сайті 17 лютого і вже за три дні набрала потрібну кількість голосів. Її автор Олександр Леоненко і він вимагає заборонити пісні російською мовою на стримінгових платформах, таких як Apple Music, Spotify та інших, незалежно від національності виконавця.

Чоловік наполягає, що це питання не лише культури, а й національної безпеки, і наводить низку обґрунтувань, які мали б посприяти ухваленню відповідного рішення. Серед них:

фінансування агресії: автор наголосив, що кожен раз, коли українці прослуховують російськомовну музику, вони сприяють фінансуванню агресора. Гроші, які отримують російські виконавці за прослуховування їхньої музики, йдуть до бюджету Росії, а частина з них використовується на фінансування військових дій;

автор наголосив, що кожен раз, коли українці прослуховують російськомовну музику, вони сприяють фінансуванню агресора. Гроші, які отримують російські виконавці за прослуховування їхньої музики, йдуть до бюджету Росії, а частина з них використовується на фінансування військових дій; пропаганда та дезінформація: на його думку, пісні російською мовою, навіть якщо їх виконують українські або європейські артисти, можуть містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України;

на його думку, пісні російською мовою, навіть якщо їх виконують українські або європейські артисти, можуть містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України; сприяння популяризації української музики: Олександр Леоненко вважає, що заборона на російськомовну музику сприятиме розвитку та популяризації української музики;

Олександр Леоненко вважає, що заборона на російськомовну музику сприятиме розвитку та популяризації української музики; захист молоді та формування культурних цінностей: заборона на музику російської мови допоможе уникнути негативного впливу на молоде покоління;

заборона на музику російської мови допоможе уникнути негативного впливу на молоде покоління; іншомовна музика та свобода вибору: на думку автора, заборона на пісні російською мовою не обмежить свободу вибору громадян, адже вони зможуть слухати пісні іншими мовами.

Станом на 21 лютого петиція зібрала 28 тисяч 184 підписи зі 25 необхідних. Далі її має розглянути президент.

Скриншот петиції

Нагадаємо, на сайті Одеської філармонії у переліку є російські виконавці. Через це трапився скандал.