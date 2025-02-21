Запретят ли в Украине песни на русском — петиция набрала голоса

Приложение Spotify на телефоне. Фото: Bloomberg

Петиция о заблокировании музыки на русском языке на стриминговых платформах в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов и будет рассмотрена государственным органом. Обращение создали 17 февраля.

Петиция появилась на сайте Кабинета Министров.

Читайте также:

Петиция о запрете музыки на русском языке

Петиция появилась на сайте 17 февраля и уже через три дня набрала нужное количество голосов. Ее автор Александр Леоненко и он требует запретить песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя.

Мужчина настаивает, что это вопрос не только культуры, но и национальной безопасности, и приводит ряд обоснований, которые должны поспособствовать принятию соответствующего решения. Среди них:

финансирование агрессии: автор отметил, что каждый раз, когда украинцы прослушивают русскоязычную музыку, они способствуют финансированию агрессора. Деньги, которые получают российские исполнители за прослушивание их музыки, идут в бюджет России, а часть из них используется на финансирование военных действий;

автор отметил, что каждый раз, когда украинцы прослушивают русскоязычную музыку, они способствуют финансированию агрессора. Деньги, которые получают российские исполнители за прослушивание их музыки, идут в бюджет России, а часть из них используется на финансирование военных действий; пропаганда и дезинформация: по его мнению, песни на русском языке, даже если их исполняют украинские или европейские артисты, могут содержать элементы российской пропаганды или нести в себе контекст, который противоречит ценностям независимости Украины;

по его мнению, песни на русском языке, даже если их исполняют украинские или европейские артисты, могут содержать элементы российской пропаганды или нести в себе контекст, который противоречит ценностям независимости Украины; содействие популяризации украинской музыки: Александр Леоненко считает, что запрет на русскоязычную музыку будет способствовать развитию и популяризации украинской музыки;

Александр Леоненко считает, что запрет на русскоязычную музыку будет способствовать развитию и популяризации украинской музыки; защита молодежи и формирование культурных ценностей: запрет на музыку на русском языке поможет избежать негативного влияния на молодое поколение;

запрет на музыку на русском языке поможет избежать негативного влияния на молодое поколение; иноязычная музыка и свобода выбора: по мнению автора, запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, ведь они смогут слушать песни на других языках.

По состоянию на 21 февраля петиция собрала 28 тысяч 184 подписи из 25 необходимых. Далее ее должен рассмотреть президент.

Скриншот петиции

Напомним, на сайте Одесской филармонии в перечне есть российские исполнители. Из-за этого случился скандал.