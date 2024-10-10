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В Україні може зʼявитися ще одна вакцинація вже наступного року

10 жовтня 2024 06:21
Галина Остаповець - Журналіст
В Україні зʼявиться нове щеплення та скринінг - новини
Вакцинація в Україні. Фото: FB/МОЗ
Галина Остаповець - Журналіст

Із 2025 року в Україні можуть запровадити безкоштовний скрінінг раку шийки матки для жінок, а також щеплення від вірусу папіломи людини, яка теж провокує це захворювання.

Про це на конференції "Актуальні питання сексуального та репродуктивного здоровʼя в умовах демографічної кризи" розповів Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я України.

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"Скрінінг раку шийки матки введуть відповідно до рекомендацій ВООЗ для жінок у віці 21-35 років. Його треба буде проходити кожні 5 років. А от для жінок старших 35 років - цей скрінінг необхідно буде проходити кожні 10 років до досягнення 55-річного віку", — уточнив Дубров.

Окрім цього наступного року МОЗ планує введення до національного календаря щеплень щеплення від вірусу папіломи людини. За словами Дуброва, це вкрай важливий крок для зменшення кількості раку шийки матки.

"Це дуже амбітна мета іна внутрішньому погодженні міністерства ми вносимо зміни до календарного плану. Багато країн у світі роблять ці щеплення. У нас є попередні домовленості із Мінфінансів і ми докладемо усіх зусиль, аби в Україні зʼявилося щеплення від вірусу папіломи людини", — наголосив чиновник.

Ця програма відноситься до кроків, що спрямовані на покращення демографічної ситуації в Україні. В рамках цього у 2025 році заплановані ряд кроків у сфері сексуального та репродуктивного здоровʼя. Це:

  • Допомога при введенні неускладненої вагітності
  • Створення реабілітаційних центрів для дітей, в тому числі і для психологічної реабілітації
  • Первинна допомога постраждалим від усіх видів насильства
  • Оновлення підходів до профілактичних оглядів дітей, в тому числі дітей раннього віку.

Нагадаємо, за словами першого заступника міністра охорони здоров’я України Сергія Дуброва, у 2012-2013 році в Україні народжувалося близько 500 тисяч немовлят, а вже у 2015-2016-му пішло стрімке зниження показників народжуваності. Після початку війни у 2023 році цифра новонароджених впала до 180 тисяч малюків і якщо порівняти її із 500 тисяч, то цифра дійсно катастрофічна.

А починаючи з 2024 року жінки в Україні можуть завагітніти завдяки допоміжним репродуктивним технологіям. Відтепер процедуру штучного запліднення стала покривати держава, хоча раніше пацієнти робити це виключно своїм коштом.

 

вакцинація здоров'я Україна жіноче здоров'я МОЗ

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