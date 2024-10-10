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В Украине может появиться еще одна вакцинация уже в следующем году

10 октября 2024 06:21
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
В Украине появится новая прививка и скрининг - новости
Вакцинация в Украине. Фото: FB/МОЗ
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

С 2025 года в Украине могут ввести бесплатный скрининг рака шейки матки для женщин, а также прививки от вируса папилломы человека, который тоже провоцирующего это заболевание.

Об этом на конференции "Актуальные вопросы сексуального и репродуктивного здоровья в условиях демографического кризиса" рассказал Сергей Дубров, первый заместитель министра здравоохранения Украины.

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"Скрининг рака шейки матки введут в соответствии с рекомендациями ВОЗ для женщин в возрасте 21-35 лет. Его нужно будет проходить каждые 5 лет. А вот для женщин старше 35 лет — этот скрининг необходимо делать каждые 10 лет до достижения 55-летнего возраста", – уточнил Дубров.

Кроме этого, в следующем году Минздрав планирует введение в национальный календарь прививок прививки от вируса папилломы человека. По словам Дуброва, это очень важный шаг для уменьшения количества заболеваний на рак шейки матки.

"Это очень амбициозная цель и во внутреннем согласовании министерства мы уже вносим изменения в календарный план. Многие страны в мире делают эти прививки. У нас есть предварительные договоренности с Минфинансов и мы приложим все усилия, чтобы в Украине появилась прививка от вируса папилломы человека", — подчеркнул чиновник.

Эта программа относится к шагам, направленным на улучшение демографической ситуации в Украине. В рамках этого в 2025 году запланирован ряд шагов в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Это:

  • Помощь при введении неосложненной беременности
  • Создание реабилитационных центров для детей, в том числе и для психологической реабилитации
  • Первичная помощь пострадавшим от всех видов насилия
  • Обновление подходов к профилактическим осмотрам детей, в том числе детей раннего возраста.

Напомним, по словам первого заместителя министра здравоохранения Украины Сергея Дуброва, в 2012-2013 году в Украине рождалось около 500 тысяч младенцев, а уже в 2015-2016 году пошло стремительное снижение показателей рождаемости. После начала войны в 2023 году цифра новорожденных упала до 180 тысяч малышей и если сравнить ее с 500 тысячами, то цифра действительно катастрофическая.

А начиная с 2024 года женщины в Украине могут забеременеть благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям. Отныне процедуру искусственного оплодотворения стало покрывать государство, хотя раньше пациенты делать это исключительно за свой счет.

вакцинация здоровье Украина женское здоровье МОЗ

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