Боротьба з дропами — у Раді зареєстровано проєкт про Реєстр осіб, які надають свої банківські картки для незаконних фінансових операцій

Операції з картками. Фото: Transmitter

Верховній Раді пропонують запровадити Реєстр "дропів" — осіб, які надають свої банківські картки для незаконних фінансових операцій. Таким рішенням нардепи хочуть запобігти використанню платіжної системи для схем із переказом коштів через підставних осіб.

Відповідний законопроєкт №14161 зареєстровано на сайті парламенту.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт про Реєстр "дропів". Фото: скриншот

Хто створюватиме Реєстр "дропів"

Авторами документа є Ярослав Железняк, Данило Гетманцев, Олег Бондаренко, Олексій Устенко, Галина Васильченко та інші народні депутати.

Очікується, що такий реєстр дозволить банкам і фінансовим установам обмінюватися між собою інформацією про підозрілих користувачів та обмежувати їхні операції. Створити реєстр має НБУ.

Законопроєкт передбачає застосування до "дропів" встановлених НБУ лімітів на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб).

Один із ініціаторів проєкту нардеп Железняк розповів, що через систему дропів в Україні проходить до 200 млрд гривень. Через це бюджет втрачає десятки мільярдів.

"Але головне, це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. Більш того, "дропи" все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами", — пояснив він.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банки все частіше заморожують рахунки громадян.

Також ми писали, як банки працюватимуть під час масових відключень світла.