Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні може з’явитися реєстр "дропів" — що пропонують Раді

В Україні може з’явитися реєстр "дропів" — що пропонують Раді

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 13:41
Оновлено: 14:09
Боротьба з дропами — у Раді зареєстровано проєкт про Реєстр осіб, які надають свої банківські картки для незаконних фінансових операцій
Операції з картками. Фото: Transmitter

Верховній Раді пропонують запровадити Реєстр "дропів" — осіб, які надають свої банківські картки для незаконних фінансових операцій. Таким рішенням нардепи хочуть запобігти використанню платіжної системи для схем із переказом коштів через підставних осіб.

Відповідний законопроєкт №14161 зареєстровано на сайті парламенту.

Реклама
Читайте також:
проєкт
Законопроєкт про Реєстр "дропів". Фото: скриншот

Хто створюватиме Реєстр "дропів"

Авторами документа є Ярослав Железняк, Данило Гетманцев, Олег Бондаренко, Олексій Устенко, Галина Васильченко та інші народні депутати.

Очікується, що такий реєстр дозволить банкам і фінансовим установам обмінюватися між собою інформацією про підозрілих користувачів та обмежувати їхні операції. Створити реєстр має НБУ.

Законопроєкт передбачає застосування до "дропів" встановлених НБУ лімітів на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб).

Один із ініціаторів проєкту нардеп Железняк розповів, що через систему дропів в Україні проходить до 200 млрд гривень. Через це бюджет втрачає десятки мільярдів.

"Але головне, це стало головною "фінансовою артерією", через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. Більш того, "дропи" все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами", — пояснив він. 

Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банки все частіше заморожують рахунки громадян.

Також ми писали, як банки працюватимуть під час масових відключень світла.

НБУ Верховна Рада Ярослав Железняк Данило Гетманцев банки реєстр законопроєкт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації