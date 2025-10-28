Видео
В Украине может появиться реестр "дропов" — что предлагают Раде

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 13:41
обновлено: 14:09
Борьба с дропами - в Раде зарегистрирован проект о Реестре лиц, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных финансовых операций
Операции с карточками. Фото: Transmitter

Верховной Раде предлагают ввести Реестр "дропов" — лиц, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных финансовых операций. Таким решением нардепы хотят предотвратить использование платежной системы для схем с переводом средств через подставных лиц.

Соответствующий законопроект №14161 зарегистрирован на сайте парламента.

проєкт
Законопроект о Реестре "дропов". Фото: скриншот

Кто будет создавать Реестр "дропов"

Авторами документа являются Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев, Олег Бондаренко, Алексей Устенко, Галина Васильченко и другие народные депутаты.

Ожидается, что такой реестр позволит банкам и финансовым учреждениям обмениваться между собой информацией о подозрительных пользователях и ограничивать их операции. Создать реестр должен НБУ.

Законопроект предусматривает применение к "дропам" установленных НБУ лимитов на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц).

Один из инициаторов проекта нардеп Железняк рассказал, что через систему дропов в Украине проходит до 200 млрд гривен. Из-за этого бюджет теряет десятки миллиардов.

"Но главное, это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", — пояснил он.

Железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что банки все чаще замораживают счета граждан.

Также мы писали, как банки будут работать во время массовых отключений света.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
