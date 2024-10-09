Укрпошта планує укласти угоду з USPS для доставки товарів з Amazon

Працівник збирає товари для доставки зі складу в розподільчому центрі Amazon. Фото: REUTERS/Ralph D. Freso

Національний поштовий оператор Укрпошта має намір підписати угоду з поштовою службою Сполучених Штатів Америки USPS, яка дозволить здійснювати доставку товарів з Amazon та інших великих маркетплейсів до України. Очікується, що вона працюватиме в 2025 році.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Укрпошта сподівається до 1 січня укласти угоду з USPS щодо доставки малих посилок і активно працює над фіналізацією домовленостей щодо більших.

"Щойно нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України", — зазначив Смілянський.

Він зазначив, що після підписання угоди з USPS в Україні стануть доступними всі великі маркетплейси, які наразі недоступні.

За його словами, якщо вдасться укласти угоду з USPS, то товари з Amazon будуть доставлятися в Україну через Велику Британію. Посилки спочатку надходитимуть до Лондона, а вже наступного дня прибуватимуть в Україну.

Нагадаємо, повістка про виклик або оповіщення для призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням.

Раніше у поштовій компанії "Нова пошта" відреагували на оголошення Податкового комітету ВРУ щодо планів запровадження нових податків на міжнародні посилки. Вони попередили, що це рішення може призвести до логістичного колапсу і викликати значні затримки у доставці.