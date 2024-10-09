Укрпочта планирует заключить соглашение с USPS для доставки товаров с Amazon

Работник собирает товары для доставки со склада в распределительном центре Amazon. Фото: REUTERS/Ralph D. Freso

Национальный почтовый оператор Укрпочта намерен подписать соглашение с почтовой службой Соединенных Штатов Америки USPS, которое позволит осуществлять доставку товаров из Amazon и других крупных маркетплейсов в Украину. Ожидается, что оно будет работать в 2025 году.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Укрпочта надеется до 1 января заключить соглашение с USPS о доставке малых посылок и активно работает над финализацией договоренностей по более крупным.

"Как только нам удастся заключить соглашение, Amazon откроется для Украины", — отметил Смилянский.

Он отметил, что после подписания соглашения с USPS в Украине станут доступны все крупные маркетплейсы, которые сейчас недоступны.

По его словам, если удастся заключить соглашение с USPS, то товары с Amazon будут доставляться в Украину через Великобританию. Посылки сначала будут поступать в Лондон, а уже на следующий день будут прибывать в Украину.

Напомним, повестка о вызове или оповещения для призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть отправлена рекомендованной почтовой отправкой.

Ранее в почтовой компании "Новая почта" отреагировали на объявление Налогового комитета ВРУ по планам введения новых налогов на международные посылки. Они предупредили, что решение может привести к логистическому коллапсу и вызвать значительные задержки в доставке.