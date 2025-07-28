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Головна Новини дня В Україні масштабна тривога — росіяни запустили ракети

В Україні масштабна тривога — росіяни запустили ракети

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 04:07
Повітряна тривога в Україні 28 липня через ракети
Люди в укритті під час повітряної тривоги. Фото: РБК-Україна

Повторну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 28 липня. Сигнал по всій країні, оскільки ворог запустив крилаті ракети та дрони.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Масштабна тривога в Україні в ніч проти 28 липня

Зокрема, цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники. Мова йшла щонайменше про Ту-95МС та Ту-160. Зазвичай, це відбувається під час масованих атак РФ по Україні.

Починаючи з 04:02 військові офіційно підтвердили, що фіксують у повітряному просторі України ворожі ракети. Крім того, паралельно залишається загроза застосування ударних дронів.

Повітряна тривога в Україні 28 липня через ракети - фото 1
Попередження про ракети і дрони. Фото: скриншот з Телеграм

Де оголосили тривогу

Станом на 04:07 карта тривог має такий вигляд. Сигнал досі по всій Україні.

Повітряна тривога в Україні 28 липня через ракети - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві неодноразово було чути звуки вибухів. Росіян. Намагалися атакувати столицю дронами.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу у Києві постраждали люди. За останніми даними, мінімум 8 осіб.

обстріли повітряна тривога ракети війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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