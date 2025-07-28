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Главная Новости дня В Украине масштабная тревога — россияне запустили ракеты

В Украине масштабная тревога — россияне запустили ракеты

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 04:07
Воздушная тревога в Украине 28 июля из-за ракет
Люди в укрытии во время воздушной тревоги. Фото: РБК-Украина

Повторную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 28 июля. Сигнал по всей стране, поскольку враг запустил крылатые ракеты и дроны. 

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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В частности, этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики. Речь шла как минимум о Ту-95МС и Ту-160. Обычно, это происходит во время массированных атак РФ по Украине.

Начиная с 04:02 военные официально подтвердили, что фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские ракеты. Кроме того, параллельно остается угроза применения ударных дронов.

Повітряна тривога в Україні 28 липня через ракети - фото 1
Предупреждение о ракетах и дронах. Фото: скриншот из Телеграм

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:07 карта тревог имеет такой вид. Сигнал до сих пор по всей Украине.

Повітряна тривога в Україні 28 липня через ракети - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что этой ночью в Киеве неоднократно были слышны звуки взрывов. Россиян. Пытались атаковать столицу дронами.

Также мы писали, что в результате обстрела в Киеве пострадали люди. По последним данным, минимум 8 человек.

обстрелы воздушная тревога ракеты война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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