Воздушная тревога в Украине 28 июля из-за ракет

В Украине масштабная тревога — россияне запустили ракеты
Повторную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 28 июля. Сигнал по всей стране, поскольку враг запустил крылатые ракеты и дроны.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Масштабная тревога в Украине в ночь на 28 июля
В частности, этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики. Речь шла как минимум о Ту-95МС и Ту-160. Обычно, это происходит во время массированных атак РФ по Украине.
Начиная с 04:02 военные официально подтвердили, что фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские ракеты. Кроме того, параллельно остается угроза применения ударных дронов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:07 карта тревог имеет такой вид. Сигнал до сих пор по всей Украине.
Напомним, что этой ночью в Киеве неоднократно были слышны звуки взрывов. Россиян. Пытались атаковать столицу дронами.
Также мы писали, что в результате обстрела в Киеве пострадали люди. По последним данным, минимум 8 человек.
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