Повітряна тривога в Україні через зліт МіГ-31К

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Причиною сигналу став зліт літаків МіГ-31К.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ і пише Київська міська військова адміністрація.

Масштабна тривога в Україні через зліт МіГ-31К 20 січня

За даними військових, станом на 02:38 вони поінформували, що в повітрі перебуває МіГ-31К, тому же ймовірність застосування ракет "Кинджал". Паралельно цю інформацію підтвердили у КМВА.

"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Є загроза застосування ворожих ракет. Просимо залишатися в укриттях", — йдеться у повідомленні.

