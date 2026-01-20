Воздушная тревога в Украине из-за взлета МиГ-31К

Срочная новость

Воздушную тревогу по всей Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 20 января. Причиной сигнала стал взлет самолетов МиГ-31К.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ и пишет Киевская городская военная администрация.

Реклама

Читайте также:

Масштабная тревога в Украине из-за взлета МиГ-31К 20 января

По данным военных, по состоянию на 02:38 они проинформировали, что в воздухе находится МиГ-31К, поэтому же вероятность применения ракет "Кинжал". Параллельно эту информацию подтвердили в КМВА.

"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Есть угроза применения вражеских ракет. Просим оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...