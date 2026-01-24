Відео
Україна
Головна Новини дня В Україні масштабна тривога — Росія могла підняти МіГ-31К

В Україні масштабна тривога — Росія могла підняти МіГ-31К

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 01:57
Повітряна тривога в Україні 24 січня через можливий зліт МіГ-31К
Винищувач МіГ-31К. Фото: armyinform.com

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Попередньо, причиною став зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на карту повітряних тривог і моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога по всій Україні в ніч проти 24 січня

Приблизно о 01:45 моніторингові канали почали писали, що росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Тобто тих, які можуть атакувати будь-яку точку в Україні, а швидкість прольоту буде всього кілька хвилин.

Офіційно підтверджень цієї інформації не було, однак паралельно в цей час по всій території України оголосили повітряну тривогу, що зазвичай і відбувається при зльоті МіГ-31К.

Тривога в Україні 24 січня черех можливий зліт МіГ-31К
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Також варто зауважити, що моніторингові канали інформували вночі про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3. Зокрема, останні нібито летять на пускові рубежі. Проте офіційно підтверджень поки не було.

Нагадаємо, що прямо зараз росіяни масовано атакують Київ. Ворог вдарив по столиці дронами та балістикою, внаслідок чого у місті лунають і продовжують лунати вибухи.

Також по писали, що під масований удар дронів потрапив Харків. У місті пошкоджені будинки та є постраждалі.

обстріли повітряна тривога війна в Україні Росія ракетний удар МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
