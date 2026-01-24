Воздушная тревога в Украине 24 января из-за возможного взлета МиГ-31К

Видео
В Украине масштабная тревога - Россия могла поднять МиГ-31К

В Украине масштабная тревога - Россия могла поднять МиГ-31К

Дата публикации 24 января 2026 01:57
Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили прямо сейчас, в ночь на 24 января. Предварительно, причиной стал взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на карту воздушных тревог и мониторинговые каналы.

Воздушная тревога по всей Украине в ночь на 24 января

Примерно в 01:45 мониторинговые каналы начали писали, что россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". То есть тех, которые могут атаковать любую точку в Украине, а скорость пролета будет всего несколько минут.

Официально подтверждений этой информации не было, однако параллельно в это время по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, что обычно и происходит при взлете МиГ-31К.

Новость дополняется...

обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар МиГ-31К
