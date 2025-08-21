Повітряна тривога в Україні в ніч проти 21 серпня

Винищувач МіГ-31К. Фото: armyinform.com

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 21 серпня. Причиною стала ракетна небезпека через зліт літаків МіГ-31К, які є носіями ракети типу "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Масштабна тривога в Україні в ніч проти 21 серпня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", — йдеться у повідомленні о 02:49.

Після цього військові зафіксували швидкісні цілі, які рухалися в напрямку західних областей. Зокрема, в напрямку міста Рівне.

Інформація про рух ракет від ПС ЗСУ. Фото: скриншот з Телеграм

Оновлено о 03:07

За даними ЗМІ, у Рівному було чути звуки вибухів. Крім того, глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що для областей, де тривога, існує загроза застосування крилатих ракет. Як уточнюють моніторингові канали, мова про "Калібри".

Де оголосили тривогу

Станом на 02:55 повітряна тривога досі по всій Україні.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві та області вже кілька разів було чути звуки вибухів. Росіяни намагалися атакувати столицю та регіон ударними безпілотниками.

Також ми писали, що вибухи цієї ночі було чути у Чернігові. Військові напередодні інформували, що в області було зафіксовано дрони.