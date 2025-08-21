Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 02:55
Повітряна тривога в Україні в ніч проти 21 серпня
Винищувач МіГ-31К. Фото: armyinform.com

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 21 серпня. Причиною стала ракетна небезпека через зліт літаків МіГ-31К, які є носіями ракети типу "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Масштабна тривога в Україні в ніч проти 21 серпня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!", — йдеться у повідомленні о 02:49.

Після цього військові зафіксували швидкісні цілі, які рухалися в напрямку західних областей. Зокрема, в напрямку міста Рівне.

Повітряна тривога в Україні в ніч проти 21 серпня - фото 1
Інформація про рух ракет від ПС ЗСУ. Фото: скриншот з Телеграм

Оновлено о 03:07

За даними ЗМІ, у Рівному було чути звуки вибухів. Крім того, глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що для областей, де тривога, існує загроза застосування крилатих ракет. Як уточнюють моніторингові канали, мова про "Калібри".

Де оголосили тривогу

Станом на 02:55 повітряна тривога досі по всій Україні.

Повітряна тривога в Україні в ніч проти 21 серпня - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві та області вже кілька разів було чути звуки вибухів. Росіяни намагалися атакувати столицю та регіон ударними безпілотниками.

Також ми писали, що вибухи цієї ночі було чути у Чернігові. Військові напередодні інформували, що в області було зафіксовано дрони.

обстріли повітряна тривога війна в Україні Росія ракетний удар МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації